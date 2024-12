Il designer Nepnus ha scatenato un acceso dibattito tra gli appassionati di tecnologia con un’idea innovativa per Windows 12. Nonostante Microsoft non abbia ancora fornito dettagli ufficiali, la visione di Nepnus propone un sistema operativo che combina modernità e funzionalità. Il video che egli ha pubblicato immagina infatti un’evoluzione delle caratteristiche principali di Windows11, con l’aggiunta di alcuni elementi inediti.

Windows 12: un progetto che accende aspettative e perplessità

Il concept presenta una taskbar e un menu Start centrali, dal design minimalista e con bordi arrotondati. Una nuova suite denominata “Windows AI” è al centro del progetto, integrando strumenti basati sull’intelligenza artificiale per migliorare l’interazione con input testuali e visivi. Tra le altre innovazioni vi sono widget fluttuanti e un’app di impostazioni completamente riprogettata. In modo da facilitare la personalizzazione e rendere la navigazione ancora più rapida.

L’idea di Nepnus si inserisce nella strategia di Microsoft, che già con Windows 11 ha introdotto funzionalità basate sull’IA come Windows-Recall e Live Captions. La visione del designer potrebbe quindi rappresentare una naturale evoluzione del sistema operativo, riunendo questi strumenti sotto il marchio “Windows Intelligence“.

Anche se il progetto per ora è solo una proposta creativa, le sue innovazioni mirano a risolvere alcune criticità storiche, soprattutto in termini di interfaccia e usabilità. Detto ciò non mancano però reazioni contrastanti a riguardo. Infatti seppur molti apprezzano il design moderno e intuitivo, altri mettono in dubbio l’ effettiva realizzabilità delle idee proposte.

Con questo concept, Nepnus quindi ha stimolato curiosità e discussioni, alimentando l’attesa per il futuro di Windows. Che si tratti di un sogno irrealizzabile o di un suggerimento per Microsoft, l’unica certezza è che l’evoluzione del sistema operativo è un tema che appassiona milioni di persone in tutto il mondo. Ovviamente, come detto, queste rappresentano solo ipotesi future, che possono o meno essere realizzate. Dunque nulla di certo o comunicato ufficialmente.