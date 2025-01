Microsoft: addio ad Office su Windows 10, ecco la data

Sebbene Windows 10 stia continuando a ricevere aggiornamenti, dal prossimo mese di ottobre ci saranno dei cambiamenti importanti. A quanto pare Microsoft ha scelto di dare molta più attenzione a Windows 11 ed è per questo motivo che non arriveranno più update per quanto riguarda le applicazioni di Office. In questo modo dunque Microsoft vuole spingere le persone ad aggiornare nel caso in cui stiano utilizzando ancora Windows 10.

Sono ancora tante le persone che si riferiscono al vecchio OS di Microsoft, per cui la situazione potrebbe essere più complicata del previsto.

Microsoft abbandona Office 365 da ottobre 2025 su Windows 10

Più precisamente dal prossimo 14 ottobre 2025, Microsoft spegnerà il supporto per le applicazioni desktop di Microsoft Office 365. Non ci saranno più dunque tante attenzioni come:

Aggiornamenti di sicurezza , esponendo i dispositivi a potenziali vulnerabilità;

, esponendo i dispositivi a potenziali vulnerabilità; Nuove funzionalità o miglioramenti ;

; Supporto tecnico ufficiale.

Questa decisione riguarda solo le versioni installate localmente. Chi sceglierà di restare su Windows 10 potrà comunque utilizzare Microsoft 365 Web, la versione online che continuerà a ricevere aggiornamenti e funzionalità senza interruzioni.

Esiste un’alternativa per chi non vuole aggiornare

Nel caso in cui ci fossero persone che non hanno ancora modo di passare a Windows 11, c’è una soluzione da parte di Microsoft che può tornare utile, ovvero l’ESU. Questo programma permette di estendere la ricezione degli aggiornamenti di sicurezza, ma a pagamento:

Privati: estensione per un solo anno ;

estensione per ; Aziende e attività commerciali: possibilità di rinnovare il supporto fino a tre anni, con un costo crescente ogni anno.

Microsoft sta chiaramente incentivando l’aggiornamento a Windows 11 per garantire maggiore sicurezza e un sistema operativo allineato agli standard moderni. Windows 10, dopo dieci anni di servizio, sarà considerato obsoleto.

Nel caso in cui qualcuno volesse continuare ad utilizzare Windows 10 senza comprare l’ESU, si può utilizzare la versione web di Microsoft 365. In quel caso le funzionalità saranno sempre disponibili e ci saranno anche degli aggiornamenti periodici.