Durante i vostri gameplay avete mai pensato a quali potessero essere gli odori del mondo nel quale vi trovate, magari gli odori di un mondo post-apocalittico, parliamo quindi di rovine antiche, una fortissima umidità, e sì, persino la putrefazione dei temibili Clicker di The Last of Us, la cui parte II sta per approdare su PC. La motivazione di questa introduzione è dovuta a Sony, la quale ha presentato al CES 2025 un’innovativa esperienza sensoriale, il Future Immersive Entertainment Concept , in breve FIEC, che porta il coinvolgimento videoludico ad un livello mai raggiunto fino ad oggi.

Sembra senza alcun dubbio un’esperienza che prima o poi un giocatore dovrebbe vivere, purtroppo è presente un problema non da poco, ovvero quello del costo spropositato per l’installazione di questa meccanica, insieme alla natura di nicchia dell’idea, rende improbabile che FIEC diventi presto un prodotto di largo consumo. Ulteriore problema risiede nel fatto che, nonostante sia un’idea incredibilmente affascinante, potrebbe accrescere ancora il livello di paura nei giochi, portando meno utenti a giocarli.

Importanti difficoltà, ma Sony vuole continuare su questa strada

Sony però sembra essere intenzionata a voler esplorare nuovi modi di raccontare storie e coinvolgere il pubblico, spingendo oltre i confini delle console tradizionali. La demo presentata al CES 2025, ambientata nel mondo desolato di The Last of Us, includeva effetti visivi tramite pannelli Crystal LED, audio dinamico e profumi creati ad hoc per ricreare l’ambiente devastato del gioco. Tra gli odori principali presenti, il fungo Cordyceps e le creature infette che popolano la storia.

Coloro che sono entrati nella stanza di FIEC potevano illuminare angoli bui con una torcia o affrontare i mostri con strumenti interattivi, vivendo una simulazione che sempre di più si avvicina alla realtà alternativa, una dimensione completamente nuova dove il gioco prende vita. Nonostante l’enorme difficoltà, magari in un futuro non troppo distante vedremo questa tecnologia ancor più sviluppata e molto più presente nei nostri videogiochi.