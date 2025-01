Leggendo le specifiche tecniche del nuovo HMD, è chiaro che si tratta di un device entry level senza pretese. Eppure il nuovo telefono del marchio cinese rappresenta una scelta valida per chi cerca uno smartphone economico.

Naturalmente non ci si può aspettare una fotocamera da 200 MP o funzionalità basate sull’AI, ma HMD Key punta sulla semplicità e sull’affidabilità. Il segreto di ciò è il sistema operativo, leggero e in grado di gestire attività quotidiane come i social o la navigazione web senza problemi.

Diamo un’occhiata alle specifiche tecniche del nuovo HMD Key:

Display : 6,52″ LCD HD+ (576 x 1280 pixel), luminosità massima fino a 460 nit, 60 Hz

: 6,52″ LCD HD+ (576 x 1280 pixel), luminosità massima fino a 460 nit, 60 Hz Processore : Unisoc SC9832E, Quad-core e fino a 1.4GHz

: Unisoc SC9832E, Quad-core e fino a 1.4GHz GPU : Mali 820MP1

: Mali 820MP1 RAM : 2 GB

: 2 GB Archiviazione : 32 GB, espandibile fino a 128 GB con microSD

: 32 GB, espandibile fino a 128 GB con microSD Connettività : Dual SIM (Nano SIM)

: Dual SIM (Nano SIM) Sistema operativo : Android 14, 2 anni di aggiornamenti Android, 3 anni di aggiornamenti di sicurezza

: Android 14, 2 anni di aggiornamenti Android, 3 anni di aggiornamenti di sicurezza Fotocamera posteriore : 8 MP autofocus con LED

: 8 MP autofocus con LED Fotocamera anteriore : 5 MP

: 5 MP Sicurezza : Smart face unlock (immagina)

: Smart face unlock (immagina) Audio : speaker sul lato inferiore, radio FM, jack da 3,5 mm

: speaker sul lato inferiore, radio FM, jack da 3,5 mm Certificazione: resistenza ad acqua e polvere (IP52)

resistenza ad acqua e polvere (IP52) Dimensioni : 166.4×76.9×8.95mm

: 166.4×76.9×8.95mm Peso : 185 g

: 185 g Connettività : 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS/AGPS/Galileo, USB-C

: 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS/AGPS/Galileo, USB-C Batteria : 4.000 mAh con ricarica cablata a 10 W

: 4.000 mAh con ricarica cablata a 10 W Sistema operativo: Android 14 (Go Edition), 2 anni di aggiornamenti

HMD Key si distingue come un telefono 4G economico con schermo HD+ da 6,52 pollici e una frequenza di aggiornamento a 6o Hz. L’alimentazione del dispositivo è affidata al SoC Unisoc 9832E Quad-core affiancato da 2 GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 4 GB),insomma, sicuramente offre performance adeguate a chi non ha grandi esigenze. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera da 8 MP (dotata di funzioni come Ritratto, Night, Pro, Slow Motion, Time Lapse e Panorama) e da una fotocamera anteriore da 5 MP.

La batteria da 4.000 mAh garantisce un’autonomia fino a 77 ore di utilizzo. Mentre, Android 14 Go Edition assicura agli utenti velocità nell’avvio delle app e il supporto alle principali funzioni di sicurezza di Google, come Play Protect e trova il mio dispositivo. HMD promette anche aggiornamenti di sicurezza trimestrali per due anni, offrendo così un buon livello di protezione.

Parliamo del prezzo e della disponibilità

Per quanto si sa, la distribuzione in Italia non è ancora confermata, ma HMD è già disponibile nel Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda al prezzo di 73 dollari (circa 71 euro). Il telefono sarà disponibile in due colorazione: Icy Blue e Midnight Black.

Attualmente, per il mercato italiano, il dispositivo HMD più economico è il modello Pulse, venduto a 114,99 euro con specifiche leggermente superiori, tra cui SoC Unisoc T606, 4GB di RAM e una fotocamera da 13 MP.