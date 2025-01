Apple ha stimato un rallentamento delle spedizioni nel 2025 a causa delle varie questioni di politica che hanno condizionato la produzione. Infatti neanche l’ intelligenza artificiale inserita negli iPhone avrebbe riscosso molto successo tra gli utenti. Questo perché le funzionalità AI inserite da Apple sono state considerate inutili e poco funzionali. Alla fine di dicembre è stato registrato infatti un calo di vendite rispetto all’ anno precedente, per cui qualcosa non è andato all’ interno dell’ organizzazione di tecnologie per la società.

In Cina la vendita di iPhone è rimasta pressoché la stessa, ma Apple ha comunque registrato un calo di vendite pari al 10-12% rispetto all’ anno precedente. Questo fenomeno potrebbe ripetersi anche su scala globale condizionando i guadagni della società. In questo momento la casa di Cupertino non sta riscontrando molto successo per i suoi dispositivi poiché le funzioni che mette a disposizione non sono molto utili. Infatti per riuscire ad avvicinarsi alle altre aziende e alle richieste del mercato, mette in campo delle funzioni che non rispecchiano a pieno queste richieste.

Apple, le vendite caleranno anche nel 2025

Le statistiche di Apple prevedono una diminuzione delle spedizioni anche nel 2025 con conseguenze per il profitto. Ovviamente si tratta di stime che raccolgono dati provenienti dagli anni passati che vedono l’ andamento delle vendite. Le stime prevedevano 240 milioni di iPhone spediti, invece adesso arrivano a 220-225 milioni di dispositivi. In questo primo semestre è previsto un calo del 6% in vista anche dei dazi imposti da Trump. Successivamente si avrà un calo maggiore che neanche il nuovo iPhone SE4 riuscirà a sollevare. Inoltre c’è anche il 17 Air con uno spessore compreso tra 5,5 e 6,5 millimetri che non supporterà la SIM fisica. Questo è un punto a sfavore perché per esempio in Cina non sono ancora così sviluppate le eSIM. Inoltre si prevede una diminuzione delle vendite anche nel mercato globale a causa anche della scarsità dei componenti unita ad un prezzo troppo alto per quei modelli.

Insomma in questo periodo Apple si troverà in delle situazioni complicate che dovrà gestire in altre situazioni perché i metodi attuati fino ad ora non hanno portato delle buone conclusioni.