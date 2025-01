Google Gmail: ecco un testo nuovo per le risposte di Gemini

Le novità che Google inserisce all’interno delle sue applicazioni sono sempre interessanti proprio come quella che è arrivata in queste ore su Gmail. Il celebre servizio di posta elettronica per Android riceve infatti un nuovo tasto, il quale sarà presente all’interno del pannello dedicato all’assistente AI Gemini. L’obiettivo è quello di rendere più intuitiva e rapida l’aggiunta di ogni risposta che proprio l’intelligenza artificiale genera i messaggi in bozza.

Come funziona il nuovo pulsante “Inserisci” su Gmail per Gemini

Grazie al nuovo tasto Inserisci posizionato accanto ai comandi “Mi piace”, “Non mi piace” e “Copia” già presenti nel pannello Gemini di Gmail, gli utenti hanno un’opportunità in più. La sua funzione è semplice ed intuitiva, in quanto, una volta generata una risposta tramite l’AI, basta toccare il pulsante. È proprio così che il testo verrà automaticamente aggiunto alla bozza del messaggio, senza bisogno di copiare e incollare manualmente.

Con una nuova introduzione di questo genere dunque le risposte generate da Gemini diventano molto più semplici e rapide da utilizzare. A beneficiarne ovviamente è la scrittura di ogni nuova e-mail.

Altre funzioni del pannello Gemini su Gmail

Oltre al nuovo pulsante Inserisci, il pannello Gemini offre già diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come:

Riassumere intere conversazioni email ;

; Recuperare informazioni da vecchi messaggi;

da vecchi messaggi; Interagire con gli eventi di Google Calendar per un’organizzazione più efficiente.

Fino ad ora, per utilizzare le risposte generate da Gemini, era necessario copiare manualmente il testo nella bozza dell’email. Con questa modifica, l’esperienza diventa simile allo strumento “Help Me Write” già presente nella schermata di composizione di Gmail.

Come provare la novità

Per accedere al pulsante Inserisci e a tutte le funzionalità di Gemini in Gmail, è necessario aggiornare l’app alla versione 2025.01.05.715468168, disponibile sul Google Play Store. Con questo aggiornamento, scrivere email su Gmail per Android diventa ancora più veloce e intuitivo.