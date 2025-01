Fastweb batte TIM e Vodafone con 2 offerte fino a 200 GB con il 5G

Anni fa qualcuno aveva paura di sottoscrivere un’offerta con i gestori virtuali in quanto non evocavano la stessa affidabilità dei classici provider. Con il tempo la storia è cambiata e a beneficiarne è stato anche Fastweb, uno dei gestori migliori del momento in quanto garantisce il 5G più veloce.

Fastweb ha presentato due nuove offerte per la telefonia mobile che uniscono convenienza, trasparenza e velocità. Si tratta di Fastweb Mobile e Fastweb Mobile Full, entrambe pensate per soddisfare le esigenze degli utenti, con tariffe competitive e senza costi nascosti.

Fastweb Mobile: ecco per voi 150 GB a 7,95 € al mese

In primo luogo ecco Fastweb Mobile, offerta con minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 150 GB di traffico dati al costo di 7,95 € al mese. È questa la proposta che già durante gli scorsi mesi ha dominato il mercato della telefonia.

Fastweb Mobile Full: 200 GB in 5G a 9,95 € al mese

Chi vuole avere il meglio senza accontentarsi di quanto visto nell’offerta precedente sempre con il 5G, deve scegliere l’offerta Fastweb Mobile Full. Questa mette a disposizione 200 GB, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS a soli 9,95 € al mese.

L’attivazione può essere effettuata tramite SPID o carta d’identità elettronica, per una procedura rapida e sicura. In alternativa, è sempre disponibile l’opzione di attivazione tramite video identificazione. È previsto un costo di attivazione una tantum di 10 euro.

Nessun costo nascosto e rete mobile pluripremiata

Le tariffe di Fastweb sono chiare e trasparenti, senza vincoli o sorprese in bolletta. Una garanzia per chi cerca un servizio affidabile e conveniente.

Fastweb si distingue anche per la qualità della sua rete. Per la quarta volta, infatti, è stata riconosciuta da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia, offrendo agli utenti un’esperienza di navigazione ottimale.

Con Fastweb Mobile e Mobile Full, l’operatore conferma il suo impegno nel proporre offerte innovative e vantaggiose per ogni tipo di esigenza.