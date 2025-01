Le ultime novità sui Galaxy S25 continuano a fare parlare di sé, con nuove indiscrezioni che confermano molte delle caratteristiche già emerse in passato. I dettagli rivelati comprendono informazioni sui tre modelli principali: base, Plus e Ultra, tutti alimentati dal chip Snapdragon 8 Elite, una soluzione universale pensata per garantire performance eccellenti. Non ci saranno grandi rivoluzioni rispetto agli attuali Galaxy S24, ma si punta su miglioramenti mirati.

La nuova gamma Galaxy S25 firmata Samsung

Partiamo dal modello base, il Galaxy S25. Questo smartphone offre un display da 6,2 pollici Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. È disponibile con 12 GB di RAM e opzioni di archiviazione che arrivano fino a 512 GB, non espandibili. La batteria è da 4.000 mAh, con ricarica cablata a 25 W e supporto wireless. Sul fronte delle fotocamere, troviamo un sensore principale da 50 MP, accompagnato da un’ultra-grandangolare da 12 MP e una tele con zoom ottico 3x. Il tutto in un design compatto e leggero, perfetto per chi cerca praticità senza rinunciare alla qualità.

Passando al Galaxy S25 Plus, la differenza principale sta nelle dimensioni. Lo schermo sale a 6,7 pollici con risoluzione WQHD, mantenendo lo stesso refresh rate. Anche la batteria è più grande, arrivando a 4.900 mAh con ricarica rapida fino a 45 W. Le specifiche delle fotocamere rimangono identiche al modello base, ma l’autonomia maggiore e lo schermo più ampio lo rendono ideale per chi cerca un’esperienza visiva più immersiva.

Il Galaxy S25 Ultra, invece, rappresenta il fiore all’occhiello della gamma. Il display arriva a 6,9 pollici, sempre con risoluzione WQHD, e il comparto fotografico è impressionante: una fotocamera principale da 200 MP, un’ultra-grandangolare da 50 MP e due tele, di cui una periscopica con zoom ottico 5x. La batteria è da 5.000 mAh, e c’è anche l’opzione di archiviazione fino a 1 TB.

Infine, c’è spazio per una novità: il Galaxy S25 Slim, un modello ancora più sottile che dovrebbe debuttare nei prossimi mesi. Pensato per chi vuole un dispositivo leggero senza compromessi, potrebbe anticipare le linee dei Galaxy del futuro.