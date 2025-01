Hyundai si conferma protagonista dell’innovazione sostenibile. Durante il Salone di Bruxelles 2025, l’azienda ha presentato tre modelli che incarnano la visione del brand per una mobilità a zero emissioni. Si tratta del city-SUV elettrico Inster, l’inedito Inster Cross e il concept a idrogeno Initium. Tali opzioni rappresentano un connubio perfetto tra tecnologia avanzata e design futuristico.

Hyundai presenta le sue prossime novità

L’Inster si distingue per la sua capacità di reinterpretare il concetto di city-SUV. Collocandosi in un segmento di mercato ancora poco esplorato. Presenta dimensioni compatte. Eppure, allo stesso tempo, risulta sorprendentemente spazioso all’interno. Inoltre, c’è un’autonomia di 370km(WLTP). Una caratteristica che lo rende ideale non solo per la città, ma anche per spostamenti extraurbani. E non è tutto. La combinazione di materiali ecosostenibili e tecnologie di sicurezza avanzate rende l’Inster un veicolo in linea con le esigenze di una mobilità urbana moderna e consapevole.

Accanto all’Inster, Hyundai introduce l’Inster Cross. Una variante pensata per chi ama l’avventura e le attività all’aperto. Con un’autonomia di 360 km (WLTP), l’Inster Cross unisce robustezza e versatilità. Ciò grazie a dettagli come i paracolpi anteriori e posteriori, i cerchi da 17 pollici e il portapacchi sul tetto.

Il concept Initium, invece, anticipa il futuro dell’idrogeno secondo Hyundai. Presenta un motore da 150kW(204 CV). Inoltre, presenta un’autonomia superiore a 650 km. Initium integra il nuovo linguaggio stilistico “Art of Steel“, che fonde eleganza e solidità. La tecnologia a celle a combustibile di idrogeno rappresenta una soluzione sostenibile e performante. Con la funzionalità V2L che amplia le potenzialità del veicolo. In tal modo diventa una fonte di energia mobile.

L’impegno di Hyundai verso la sostenibilità si estende oltre il settore auto. Attraverso il brand HTWO, l’azienda coreana investe nell’intera filiera dell’idrogeno, promuovendo soluzioni innovative per la produzione e distribuzione di tale risorsa. Con tale strategia è chiaro l’obiettivo di Hyundai. L’azienda punta alla neutralità carbonica entro il 2045.