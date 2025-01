Il mercato italiano dei veicoli commerciali ha vissuto un momento fortemente altalenante. Il 2024 infatti è stato archiviato con una leggera crescita dell’1,1%. Fino a totalizzare circa 198.630 immatricolazioni. Tale risultato ha superato le 196.551 unità del 2023 e registrato un incremento del 5,3% rispetto al 2019. Eppure non tutto è così positivo come si potrebbe pensare. La prima metà dell’anno, fino a luglio, ha certamente mostrato un’evidente ripresa. Con un aumento del 15,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a 17.200 veicoli in più.

Il peso del diesel e le sfide per il futuro per i veicoli commerciali, emissioni in aumento

Nella seconda metà dell’anno, da agosto a dicembre, però sembra vi sia verificata un’ inversione di questo trend “così positivo”. La contrazione del 17,8%, che ha significato oltre 15.100 unità in meno, ha inciso profondamente sui risultati complessivi. Dicembre, in particolare, ha confermato questa frenata. Registrando un calo del 13,7% e solo 15.300 immatricolazioni, a fronte delle 17.722 dello stesso mese del 2023. Anche il settore dei veicoli elettrici ha mostrato difficoltà, con una quota di mercato annua scesa all’1,9% rispetto al 3,1% del 2023. Nonostante un lieve miglioramento registrato a dicembre, la transizione verso una mobilità più sostenibile appare ancora piuttosto lenta e complessa.

Sul fronte delle motorizzazioni, il diesel continua a dominare il mercato, rappresentando l’83,7% delle vendite. Con un incremento di 3,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. In calo le motorizzazioni a benzina, ferme al 3,8%. Oltre a quelle alternative come GPL e metano. Le quali si attestano rispettivamente al 2,7% e allo 0,1%. Anche le ibride e i plugin hanno registrato una flessione, scendendo al 7,5% e allo 0,2% del mercato. Tale trend ha comportato un aumento della media ponderata delle emissioni di CO2. La quale è salita del 2,9% rispetto al 2023, raggiungendo i 195,6g/km. Insomma il settore delle alimentazioni delle vetture non ha ancora un equilibrio stabile. È ancora tutto da vedere, gli automobilisti però ovviamente spettano che i prezzi non continuino a salire.