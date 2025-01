Google Tasks introduce un aggiornamento che porta piccole ma significative novità per migliorare l’organizzazione e la gestione delle attività. Con questo update, il colosso di Mountain View punta a rendere l’app ancora più intuitiva e funzionale per utenti che vogliono mantenere sotto controllo i propri impegni quotidiani.

Google Task: le novità in arrivo

Una delle principali novità è la possibilità di riordinare le attività all’interno delle liste in modo più flessibile. Gli utenti possono ora trascinare e spostare i task manualmente, dando priorità alle attività più urgenti o importanti. Questa funzionalità era una delle più richieste dagli utenti, che finora dovevano accontentarsi di un ordine statico o basato su date.

L’aggiornamento introduce anche una funzione per generare link diretti a specifiche attività, facilitando la condivisione o l’accesso rapido. Questo miglioramento è particolarmente utile per chi utilizza Google Tasks in ambito lavorativo o collaborativo, poiché permette di condividere un’attività con colleghi o inserirla in documenti e calendari per riferimento. Google ha perfezionato l’interfaccia di Tasks per renderla più chiara e intuitiva. Tra i miglioramenti visivi:

Nuove icone che indicano lo stato delle attività (completate, in scadenza o prioritarie);

Maggiore chiarezza nelle notifiche relative ai task imminenti, con opzioni di snooze migliorate;

Questi cambiamenti rendono l’app più facile da navigare, soprattutto per chi ha liste lunghe e complesse.

L’aggiornamento rafforza l’integrazione di Tasks con altri servizi Google, come Gmail, Calendar e Workspace. Ad esempio, le attività possono essere sincronizzate automaticamente con Google Calendar per ottenere promemoria visibili in tempo reale. Inoltre, l’accesso diretto alle attività da Gmail permette di trasformare le email in task con un solo clic. Le nuove funzionalità sono in fase di rollout graduale e saranno disponibili per tutti gli utenti Android e iOS entro la fine di gennaio 2025. Per accedervi, è necessario aggiornare l’app Google Tasks all’ultima versione tramite il Play Store o l’App Store.

Con questo aggiornamento, Google punta a rendere Tasks uno strumento più competitivo e completo per la gestione degli impegni personali e professionali.