Samsung Galaxy S25 Slim: le immagini del confronto con l'intera gamma

Da tempo si discute della nuova serie Samsung Galaxy S25, la quale secondo le indiscrezioni ospiterà un nuovo dispositivo al suo interno. Seppur con qualche mese di ritardo, hai tre dispositivi pronti per la presentazione del 22 gennaio si aggiungerà anche il nuovo Galaxy S25 Slim, smartphone che dovrebbe spiccare per il suo spessore ridotto, anche se alcune immagini trapelate sul web non avrebbero sorpreso così tanto il pubblico.

Galaxy S25 Slim: quanto sarà davvero sottile lo smartphone più chiacchierato di Samsung

Il Galaxy S25 Slim, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, avrebbe uno spessore pari a 6,4 mm. Da qui si evince che sarebbe leggermente inferiore ai 7,2 mm del Galaxy S25 standard e ai 7,3 mm del Galaxy S25 Plus. La differenza è però molto sottile, quasi impercettibile all’occhio. Solo il Galaxy S25 Ultra, con i suoi 8,2 mm, risulta visibilmente più spesso. Allo stesso tempo bisogna pensare ad un aspetto che realmente sarà positivo per chi acquisterà il modello Slim: questo smartphone sarà più leggero degli altri.

Nonostante le dimensioni compatte, il Galaxy S25 Slim dovrebbe mantenere una configurazione hardware di alto livello, inclusa una tripla fotocamera che lo posizionerebbe come una versione più leggera del Galaxy S25 Plus.

Schermi e design: le dimensioni contano

La serie Galaxy S25 offrirà quattro modelli con schermi di diverse dimensioni:

Galaxy S25: display da 6,2 pollici ;

display da ; Galaxy S25 Slim e Plus: display da 6,7 pollici ;

display da ; Galaxy S25 Ultra: display da 6,9 pollici.

Il design generale segue le linee minimaliste di Samsung, con bordi sottili e un’estetica che enfatizza lo schermo. Sebbene il Slim non raggiunga la sottigliezza dell’imminente iPhone 17 Air (spesso solo 5,5 mm), dovrebbe offrire un equilibrio migliore tra dimensioni ridotte e specifiche tecniche.

Il Galaxy S25 Slim sarà annunciato insieme agli altri modelli della serie il 22 gennaio 2025, ma la sua disponibilità sul mercato potrebbe slittare al mese di maggio.