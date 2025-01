WindTre operatore di telecomunicazioni noto in tutta Italia, sta ampliando le proprie attività con un’importante novità nel settore energetico. Nel marzo 2024, il gruppo ha costituito una nuova società, Wind Tre Luce e Gas s.r.l. La quale è stata registrata presso la sede legale di Milano, in via Monte Rosa 91. Questo sviluppo apre le porte a un possibile ingresso diretto di WindTre nel mercato libero dell’energia.

WindTre, gli operatori telefonici e il mercato energetico

Di recente , Wind Tre Luce e Gas è stata inserita nell’Elenco Venditori Energia elettrica (EVE) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Un passo fondamentale per poter vendere energia ai clienti finali. La nuova società è presente nell’elenco degli operatori registrati sul sito di ARERA’’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che ne conferma l’abilitazione a operare nel settore dell’acquisto e vendita all’ingrosso di energia.

Fino ad oggi, il gestore ha partecipato al mercato dell’energia tramite un accordo con Acea Energia. Tale collaborazione ha permesso di proporre offerte integrate per luce e gas, affidando però la fatturazione e la gestione dei servizi al partner energetico. La creazione della nuova società potrebbe segnare quindi una svolta. Soprattutto per WindTre pronta a diventare un fornitore diretto di energia.

L’interesse delle telecomunicazioni per il settore energetico però non è nuovo. Fastweb, ad esempio, ha lanciato il suo brand FastwebEnergia ad aprile 2024, gestendo autonomamente il servizio. Anche TIM ha mostrato interesse. Pur scegliendo un modello basato su partnership piuttosto che sulla gestione diretta. WindTre, invece, sembra voler seguire una strada più indipendente.

Nonostante l’iscrizione della nuova società negli elenchi ufficiali, il gestore non ha ancora rilasciato dichiarazioni definitive sull’avvio della fornitura diretta. Al momento, Wind Tre Luce e Gas non è elencata tra le società controllate dal gruppo sul sito ufficiale. Però, la presenza nei registri istituzionali suggerisce un progetto ben definito e pronto a svilupparsi nel prossimo futuro.