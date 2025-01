Samsung pronta all’arrivo ufficiale (22 gennaio) della nuova serie Galaxy S25. Le ultime indiscrezioni rivelano informazioni importanti sui modelli Galaxy S25. Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Le immagini non ufficiali confermano scelte di design sofisticate e una palette di colori accattivante.

Samsung: emersi dettagli utili sui prossimi smartphone in arrivo

Il Galaxy S25 e S25+ presenteranno le colorazioni Iceblue, Mint. Navy e Silver Shadow. Mentre il Galaxy S25 Ultra sarà proposto nelle varianti Titanium: Black, Gray, Silver Blue e White Silver.

Il design dei Galaxy S25 e S25+ mantiene una continuità stilistica con i modelli precedenti. Presentando linee eleganti e raffinate. Il Galaxy S25 Ultra, invece, introduce un cambiamento significativo abbandonando parzialmente il design squadrato per adottare profili più morbidi. Tale scelta estetica punta a creare maggiore armonia visiva tra i modelli.

Dal punto di vista tecnico, i nuovi Galaxy S25 saranno equipaggiati con il potente processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Tutti i modelli funzioneranno con Android 15. Insieme all’interfaccia One UI 7. Garantendo un’esperienza utente fluida e personalizzabile. La connettività sarà di ultima generazione. Ciò grazie al supporto per Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3. La dotazione di memoria prevede 12GB di RAM per tutti i modelli.

I prezzi degli smartphone Samsung potrebbero presentare un leggero incremento rispetto alla serie Galaxy S24. Gli aumenti sono compresi tra 60 e oltre 100 euro. A seconda del modello e della configurazione. A tal proposito, per incentivare le vendite, Samsung ha annunciato una promozione esclusiva. Quest’ultima offre una riduzione pari a 200 euro sull’acquisto di un nuovo Galaxy S25. Gli utenti interessati dovranno registrarsi online entro il 21 gennaio 2025. In tal modo riceveranno un codice sconto. Da utilizzare dal 22 gennaio al 6 febbraio 2025 sul Samsung Shop Online. O tramite l’app dedicata.

Inoltre, l’azienda sudcoreana ha lanciato un concorso a premi. Quest’ultimo offre cento Galaxy Watch Ultra. Per partecipare, è necessario acquistare un Galaxy S25 durante il periodo promozionale e registrare l’acquisto su Samsung Members. Ciò entro il 7 aprile 2025. Con tali iniziative, l’azienda mira non solo a conquistare il mercato con dispositivi tecnologicamente avanzati. Ma anche a fidelizzare la propria clientela.