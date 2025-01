Google sta sperimentando una nuova funzionalità per Google Calendar, introducendo un carosello dei calendari che mira a semplificare la gestione di più agende. Questo aggiornamento, attualmente in fase di test, offre un’interfaccia più intuitiva e un accesso rapido ai calendari personali, lavorativi o condivisi.

Come funziona il carosello dei calendari

Il carosello consente agli utenti di scorrere lateralmente tra i diversi calendari associati al proprio account. Ogni calendario viene visualizzato come una scheda separata, con informazioni essenziali come eventi imminenti e disponibilità evidenziate. Tra le caratteristiche principali:

Navigazione semplificata: basta uno swipe per passare da un calendario all’altro, senza dover accedere alle impostazioni o ai menu.

Anteprima degli eventi: gli eventi principali di ciascun calendario vengono mostrati in modo chiaro, offrendo una panoramica immediata della giornata o della settimana.

Colori personalizzati: ogni scheda è distinta da un colore, rendendo più semplice identificare i vari calendari.

Questa nuova funzione è pensata per chi utilizza Google Calendar per gestire impegni di lavoro, personali e familiari. Grazie al carosello, è possibile alternare rapidamente tra i calendari, riducendo il rischio di sovrapposizioni o di eventi mancati.

Ad esempio, un utente può controllare il proprio calendario lavorativo, verificare la disponibilità per un pranzo con amici e pianificare attività familiari, tutto in pochi secondi.

Il carosello è attualmente disponibile per un numero limitato di utenti Android come parte di un test A/B. Google non ha ancora confermato una data ufficiale per il rilascio globale, ma se i feedback saranno positivi, la funzione potrebbe essere integrata in un aggiornamento entro la prima metà del 2025.

Gli utenti che vogliono verificare se fanno parte del test possono aggiornare l’app Google Calendar all’ultima versione tramite il Play Store.

Con l’introduzione del carosello, Google Calendar mira a migliorare l’organizzazione e la produttività degli utenti, offrendo un’esperienza più fluida e personalizzata.