L’occasione su cui gli utenti possono fare oggi affidamento è una delle migliori di sempre, in questi giorni su Amazon gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno sconto importante sull’acquisto di HP Omnibook X 14, precisamente modello 14-fe001sl, con un prezzo finale di vendita assolutamente notevole ed interessante.

Il dispositivo è un notebook con un display IPS LCD da 14 pollici di diagonale, caratterizzato più che altro dalla presenza di una risoluzione massima in 2K, una delle migliori per la fascia di prezzo di posizionamento, ed una luminosità che si estende fino a 300 nits, per l’utilizzo in qualsiasi ambiente, dagli interni, fino a spaziare al sole diretto (anche se il rivestimento opaco riduce al massimo i possibili riflessi). Il processore è un Qualcomm Snapdragon X Elite, con la configurazione che prevede 16GB di RAM e LPDDR5x, con alle spalle una memoria interna che arriva fino a 512GB su SSD.

Notebook HP: offerte da pazzi su Amazon

Uno dei prezzi più convincenti di queste settimane è stato applicato da Amazon sull’HP Omnibook X, infatti il prodotto in questione viene a costare 812,81 euro, con consegna a domiclio in pochissimi giorni da parte di Amazon, e la garanzia solita della durata di 2 anni. Premete qui per effettuare l’ordine.

Il prodotto presenta uno chassis realizzato in parte in metallo ed in parte in plastica, con colorazione argento e finitura opaca, molto bella al tatto ed alla vista. Il sistema operativo di base è Windows 11, con pochissime personalizzazioni software, appena sopra al display viene integrata una fotocamera da 5 megapixel, con audio di alta qualità, ed una risoluzione che a conti fatti può raggiungere anche il FullHD. La scheda grafica si affida alla GPU Qualcomm Adreno, per prestazioni comunque bilanciate e non trascurabili.