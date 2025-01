Un nuovo pericolo che sta affliggendo tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp è rappresentato dalle truffe online, i truffatori infatti hanno cambiato metodo per entrare in contatto con le loro vittime, passando da utilizzare mail ed SMS ad utilizzare per l’appunto il noto social di messaggistica istantanea, la motivazione è decisamente intuitiva, tramite WhatsApp infatti i truffatori possono contattare molte più potenziali vittime aumentando di conseguenza le loro probabilità di successo.

Tantissimi utenti hanno iniziato a segnalarci infatti l’arrivo di strani messaggi del tutto improvvisi, ovviamente i truffatori utilizzano questi messaggi per entrare in contatto con le vittime per poi cercare di estorcere dati sensibili utilizzando l’inganno, l’obiettivo è quello di portare la vittima a scrivere informazioni personali da poter utilizzare a proprio vantaggio per potersi intrufolare nel conto corrente o poter rubare gli account digitali della loro preda.

Il messaggio truffa

Il messaggio truffaldino che molti utenti italiani ci stanno segnalando esordisce in modo improvviso in chat tramite una semplice richiesta di attenzione per poter scambiare due chiacchiere, in caso di risposta però la Truffa prenderà forma e i truffatori inizieranno il loro piano per estorcere i dati di loro interesse, generalmente si tratta di un messaggio che arriva da uno strano numero con un prefisso poco comune in Italia e un paese di provenienza altrettanto inaspettato dal quale difficilmente dovrebbe arrivare un messaggio, per di più potete notare che non condividete nessun tipo di gruppo con l’utente che vi ha contattato.

Se doveste riscontrare tutti questi elementi, potete stare certi che si tratta di un tentativo di truffa bello e buono e dunque la cosa migliore da fare è non rispondere, bloccare immediatamente l’utente che vi ha scritto e segnalare il tutto WhatsApp che prenderà i giusti provvedimenti verso il malintenzionato che ha provato a truffarvi in modo evidente.