Le smart TV sono dispositivi fondamentali nelle nostre abitazioni, prodotti che al giorno d’oggi non possono assolutamente mancare, proprio per la loro capacità di collegarsi ai principali servizi di streaming, e facilitare di molto la vita di tutti coloro che quotidianamente vogliono collegarsi ai vari Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e similari. La promozione di cui vi parliamo oggi è stata applicata direttamente su una smart TV Sharp, precisamente il modello 32FH6EA, con sistema operativo AndroidTV.

La presenza di un OS di questo tipo deve assolutamente essere vista come un punto a suo favore, per il semplice fatto che, integrando direttamente il Google Play Store, offre un più ampio accesso alle migliori applicazioni dedicate al mondo delle smart TV, oltre a funzioni esclusive come la trasmissione dello schermo dello smartphone, ma anche il Google Chromecast integrato per l’invio di contenuti. Il prodotto è perfettamente compatibile con DVB-T2, il digitale terrestre di ultima generazione, per la possibilità di vedere tutti i canali sulle frequenze aggiornate.

Amazon abbassa al 50% il prezzo di vendita di una smart TV

La spesa per l’acquisto di una smart TV Sharp è decisamente più bassa rispetto al passato, l’ultima promozione di Amazon incanta con prezzi fortemente alla portata di tutti, se considerate che comunque già di base il listino sarebbe di 229,90 euro, è stato applicato uno sconto del 25%, così da arrivare a spendere solamente 173,03 euro. Ordinatela subito qui.

In termini dimensionali, il prodotto, considerando che comunque presenta una diagonale di 32 pollici, raggiunge 8 x 71,9 x 42,6 centimetri, con un peso di 3,5kg. Può tranquillamente essere posizionato ovunque vogliate, data la presenza di due piedi di appoggio posti in prossimità degli angoli bassi, e con un innalzamento notevole dello stesso rispetto alla superficie.