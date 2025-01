Per le festività natalizie, l’operatore telefonico Iliad aveva reso disponibile l’offerta bomba denominata Iliad Flash 210 5G. Quest’ultima ha riscosso un enorme successo e per questo motivo l’operatore ha prorogato ulteriormente la sua disponibilità. Tuttavia, ora questa offerta è giunta al termine. Al suo posto, però, l’operatore ha pensato bene di far tornare un’altra delle sue super offerte. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata Iliad Giga 180. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad Flash 210 2025 è finita, ritorna la promo Iliad Giga 180

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico Iliad ha fatto tornare disponibile all’attivazione un’altra delle sue offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Iliad Giga 180. Quest’ultima, in particolare, andrà dunque a sostituire l’offerta bomba Iliad Flash 210 2025, che è stata resta disponibile all’attivazione durante il periodo natalizio.

Anche l’offerta proposta adesso a partire dal 16 gennaio 2025 è estremamente conveniente. Ad un costo di soli 9,99 euro al mese, infatti, gli utenti potranno avere a disposizione ogni mese fino a 180 GB di traffico dati validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle di questa offerta include poi come sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Sul proprio sito ufficiale, l’operatore sta comunque continuando a proporre svariate offerte di rilievo. Oltre a Iliad Giga 180, infatti, è disponibile ad esempio l’offerta mobile denominata Iliad Giga 120. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 120 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e 4G+ e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo più basso pari a 7,99 euro al mese. In alternativa, è disponibile anche l’offerta Iliad Giga 250. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare fino a 250 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione.