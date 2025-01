La prossima generazione di chipset Exynos realizzata da Samsung potrebbe subire ulteriori dettagli sulla tabella di marcia rispetto a quanto preventivato. Il colosso coreano si trova a fronteggiare un ostacolo produttivo non previsto legato a TSMC.

Samsung Foundry, la divisione interna dedicata alla produzione dei chip, avrebbe voluto affidare a TSMC la realizzazione dei chipset Exynos di nuova generazione. Attraverso l’esternalizzazione di questo processo, il marchio coreano puntava ad ottimizzare al meglio le risorse, evitando ulteriori problemi per la famiglia di chipset.

Tuttavia, secondo un report appena pubblicato, il principale chipmaker al mondo avrebbe rifiutato l’offerta di Samsung. TSMC non si è dimostrata disponibile a curare la produzione per conto di Samsung per motivi non meglio specificati.

Saltato l’accordo di collaborazione tra TSMC e Samsung incentrato sulla produzione dei chip Exynos di nuova generazione

La notizia è stata riportata dal leaker @Jukanlosreve ma, allo stato attuale, non è possibile risalire alle cause che hanno portato la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a prendere tale decisione. TSMC collabora attivamente con quasi tutti i principali player di settore, tra cui Apple, Qualcomm e NVIDIA.

Poter vantare una collaborazione anche con Samsung avrebbe giovato ulteriormente alla già positiva immagine di TSMC. Nonostante ciò, una delle possibili motivazioni apportate dal leaker è legata alla volontà di mantenere il segreto industriale sui processi produttivi.

È ormai risaputo che Samsung sta faticando non poco a realizzare dei chipset Exynos che possano soddisfare le aspettative. L’attuale generazione si è rivelata fallimentare nella resa produttiva, causando gravi perdite per l’azienda in termini di tempo e risorse.

Possiamo immaginare che TSMC non voglia aprire le porte delle proprie fonderie ad un competitor diretto che potrebbe trarre vantaggio da questa collaborazione. Ricordiamo che si tratta solo di speculazioni non confermate e, probabilmente, i dettagli dell’accordo non verranno mai condivisi e commentati ufficialmente.