Google ha presentato ufficialmente i nuovi Pixel Buds Pro 2, migliorando non solo la qualità audio, ma anche l’usabilità generale grazie a una custodia ridisegnata. Il modello di seconda generazione punta a perfezionare l’esperienza d’ascolto e a risolvere alcune problematiche del passato.

Qualità audio superiore con i Pixel Buds Pro 2 di Google

I Pixel Buds Pro 2 introducono driver aggiornati e una nuova tecnologia di elaborazione del suono, offrendo una qualità audio ancora più immersiva. Tra le novità:

Suono ad alta definizione grazie a un codec migliorato per una maggiore chiarezza nei dettagli.

Modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) potenziata, che isola meglio dai rumori esterni anche in ambienti rumorosi.

Modalità trasparenza avanzata, che consente di ascoltare i suoni dell’ambiente circostante con naturalezza.

Google ha lavorato anche sulla personalizzazione dell’audio, offrendo un equalizzatore regolabile tramite l’app Pixel Buds, per adattare il suono alle preferenze dell’utente.

Uno dei miglioramenti più attesi riguarda la nuova custodia di ricarica. Il design aggiornato include un meccanismo interno che rende più intuitivo riporre gli auricolari, riducendo gli errori di posizionamento. Inoltre, la custodia supporta:

Ricarica wireless rapida, compatibile con standard Qi.

Una batteria migliorata che garantisce fino a 36 ore di autonomia totale con gli auricolari.

Indicatori LED più precisi, che mostrano lo stato di carica di ogni auricolare e della custodia.

Come ci si aspetta dai prodotti Pixel, i Buds Pro 2 sono profondamente integrati nell’ecosistema Google. Tra le funzionalità smart:

Traduzione in tempo reale, per conversazioni multilingue senza interruzioni.

Controlli vocali avanzati tramite Google Assistant, che permettono di gestire la riproduzione, inviare messaggi o chiedere informazioni senza toccare il dispositivo.

Connessione multipoint migliorata, per passare rapidamente tra dispositivi come smartphone, tablet e laptop.

I Google Pixel Buds Pro 2 saranno disponibili a partire da marzo 2025, in una gamma di nuovi colori ispirati alla natura. Il prezzo di lancio è fissato a circa 199 euro, posizionandoli nella fascia alta del mercato, in linea con concorrenti come Apple AirPods Pro e Samsung Galaxy Buds Pro.

Con questi miglioramenti, Google punta a consolidare la sua presenza nel mercato degli auricolari premium, offrendo un mix di qualità audio, praticità e funzioni smart.