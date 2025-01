Samsung, gigante dell’innovazione tecnologica, ha da poco registrato in Corea del Sud il marchio “Bot Fit”. Il segno di un nuovo capitolo nel settore della robotica. Come riportato dal Korea Herald, il logo del marchio raffigura una “F” stilizzata bianca inserita in un riquadro blu. Proprio come l’icona di un’app per dispositivi basati sull’interfaccia One UI. Questo passo conferma l’impegno dell’azienda nel perfezionare soluzioni robotiche. Un campo in cui investe ormai da anni.

Ballie: il robot domestico di Samsung che punta all’intelligenza artificiale

La presentazione del primo robot indossabile di Samsung risale al CES 2019. Durante il quale fu introdotto un dispositivo progettato per supportare la camminata. Il prototipo, con rinforzi alle articolazioni e ai fianchi, era pensato per migliorare la mobilità degli utenti. Il prodotto non è ancora disponibile sul mercato. Ma le previsioni degli esperti indicano che il 2025 potrebbe segnare il suo debutto. Inizialmente concepito per chi ha difficoltà motorie, il progetto “EX1” si è poi esteso a nuovi ambiti. Tra cui la riabilitazione, lo sport e la logistica.

Oltre agli sviluppi nella robotica indossabile, Samsung di recente ha svelato i piani per il lancio di Ballie. Un robot sferico che potrebbe ridefinire l’interazione tra uomo e macchina. Dotato di IA generativa, Ballie è in grado di muoversi autonomamente nello spazio grazie a un sistema di videocamere e sensori avanzati. Il dispositivo è stato progettato non solo per “vedere” l’ambiente circostante, ma anche per proiettare immagini, video e informazioni tramite un piccolo proiettore integrato. Anche se non sono ancora chiari i mercati di lancio, l’arrivo è previsto entro giugno.

Samsung non nasconde il desiderio di recuperare il terreno rispetto a concorrenti come Tesla. Per accelerare i progressi nel settore, l’azienda ha acquisito una quota del 35% di Rainbow Robotics. Consolidando così la sua posizione nel mondo della robotica avanzata. I nuovi marchi, come “Bot Fit”, e prodotti come Ballie, testimoniano così l’impegno dell’azienda. Ma delineano anche un futuro in cui i robot saranno sempre più integrati nella vita quotidiana