Google Foto si aggiorna con una nuova funzione chiamata “Mostra altro”, progettata per aiutare gli utenti a scoprire contenuti meno visibili o dimenticati nella propria libreria. Questa novità punta a valorizzare le foto e i video archiviati, rendendo più semplice rivivere ricordi e organizzare i propri file multimediali.

Come funziona la funzione “Mostra altro”

La funzione “Mostra altro” compare come un’opzione nella schermata principale o durante la navigazione all’interno di album specifici. Una volta selezionata, l’app suggerisce contenuti basati su vari criteri, come:

Date passate: immagini e video scattati nello stesso periodo dell’anno o legati a eventi significativi.

Contesti tematici: ad esempio, viaggi, celebrazioni o foto simili basate su elementi riconosciuti dall’intelligenza artificiale di Google.

File meno visualizzati: foto archiviate che non sono state aperte da tempo.

Questo sistema è alimentato dall’intelligenza artificiale di Google, che analizza la libreria per proporre contenuti rilevanti e interessanti. Con “Mostra altro”, Google Foto rende più facile riscoprire immagini che potrebbero essere passate inosservate, specialmente per utenti con librerie fotografiche molto grandi. Questa funzione non solo favorisce il recupero di ricordi, ma incoraggia anche l’organizzazione della libreria, permettendo di eliminare file duplicati o irrilevanti.

Gli utenti possono anche interagire con i contenuti suggeriti, aggiungendoli a nuovi album, condividendoli con amici e familiari o creando collage e storie.

“Mostra altro” si integra perfettamente con altre opzioni già disponibili nell’app, come la creazione automatica di ricordi, album tematici e animazioni. Ad esempio, foto riscoperti tramite questa funzione possono essere utilizzate per generare album o video ricordo personalizzati. L’obiettivo di BigG è trasformare la gestione delle foto in un’esperienza dinamica e coinvolgente, rendendo Google Foto uno strumento non solo per archiviare, ma anche per valorizzare i propri contenuti.

La funzione “Mostra altro” è attualmente in fase di rollout globale su dispositivi Android e iOS. Gli utenti possono accedervi aggiornando Google Foto all’ultima versione tramite il Play Store o l’App Store.

Con questa novità, Google Foto continua a migliorare come applicazione essenziale per la gestione e la scoperta dei ricordi, offrendo strumenti sempre più sofisticati e user-friendly.