Negli ultimi anni, l’Italia ha accelerato nella corsa alla mobilità elettrica. Al 30 settembre 2024, i punti di ricarica pubblici hanno raggiunto quota 60.339, con un aumento di oltre 13.000 unità in un anno. Questo slancio interessa soprattutto la rete autostradale, elemento cruciale per superare il limite dell’autonomia percepito dai consumatori. Sul fronte delle autostrade, i punti di ricarica sono passati da 496 a 1.057, con l’86% in corrente continua e potenze oltre i 150 kW. Autostrade per l’Italia ha svolto un ruolo centrale. Con l’installazione di 100 stazioni di ricarica ad alta potenza in autostrada, ha ridotto la distanza tra le stazioni a 50 km, rispettando gli standard europei. Una rete capillare di ricarica è sufficiente? La risposta è complessa. L’espansione deve essere accompagnata da tempi brevi e da una copertura omogenea sul territorio nazionale.

Ostacoli per l’allargamento della ricarica in autostrada ed opportunità future

Nonostante i progressi, il sistema di ricarica italiano affronta ancora difficoltà. Un 17,8% delle colonnine è in attesa di connessione, frenato da iter autorizzativi lenti. Questo rallentamento ostacola l’utilizzo delle risorse del PNRR, che prevede 7.500 nuove stazioni su superstrade e 13.000 nei centri urbani. L’integrazione con il tessuto energetico nazionale è una sfida aperta, ma anche una straordinaria opportunità. Come si può accelerare? La chiave è nella collaborazione tra istituzioni e industria, essenziale per affrontare queste criticità. Gli investimenti infrastrutturali devono affiancarsi a incentivi mirati per la domanda di veicoli elettrici, creando un ecosistema favorevole.

È cruciale inoltre migliorare la comunicazione al pubblico, offrendo informazioni chiare sulla localizzazione e sulle caratteristiche dei punti di ricarica. Il cammino verso una rete di ricarica efficiente è tracciato, ma resta molto da fare. La crescita delle colonnine autostradali rappresenta un passo decisivo, ma per garantire la transizione sarà necessario un impegno costante. L’Italia può diventare leader europea della mobilità sostenibile, ma deve affrontare con decisione le sfide ancora aperte. Sfruttare le risorse disponibili e puntare su tecnologia e innovazione sarà la chiave per vincere questa sfida.