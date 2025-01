Apple Mac Mini, lo dice il nome stesso, viene considerato come un mini PC portatile, in questo modo il consumatore si ritrova a poter spostare tutta la propria potenza di elaborazione, trasportandola ad esempio all’interno di uno zaino, estendendo al massimo la possibilità di utilizzo in mobilità. Come tutti i dispositivi Apple, anche il suddetto di base avrebbe un costo elevato, ma con l’offerta disponibile su Amazon, gli utenti possono acquistarlo con un risparmio degno di nota.

Il modello che potete avere a prezzo fortemente scontato presenta prima di tutto processore Apple M2, uno degli ultimi, proprio perché la variante in commercio oggi è stata lanciata nel 2023, con una configurazione che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. Una caratteristica da non sottovalutare dipende direttamente anche dalla presenza di molteplici connettori nella parte posteriore: una porta ethernet gigabit, quindi con velocità fino a 1GBps, passando per due Thunderbolt 4, una HDMI, un jack da 3,5mm per le cuffie e due porte USB-A.

Amazon quasi regala l’Apple Mac Mini

La spesa per l’acquisto di questo Apple Mac Mini è fortemente ribassata rispetto al listino originario, poichè di base avrebbe un costo di 609 euro, ma allo stesso tempo l’utente si ritova a poter spendere per il suo acquisto solamente 459,99 euro, con un risparmio del 24%. Aprite questo link per acquistarlo.

Il prodotto presenta il solito classico design dei dispositivi di casa Apple, con uno chassis metallico, davvero incantevole alla vista, resistente ed affidabile, oltre che con una finitura opaca che non trattiene per nulla le impronte. Non mancano all’appello la connettività WiFi 6E e bluetooth 5.3, eventualmente è possibile selezionare la variante con connessione ethernet a 10Gbps, anche se potrebbe presentare un prezzo di vendita differente.