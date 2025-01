Xiaomi sta preparando il suo nuovo pieghevole, il Mix Flip 2. Un dispositivo che si preannuncia come un notevole passo avanti rispetto al precedente MixFlip. Mentre il modello originale ha riscosso un buon successo, l’azienda ha deciso di puntare su un prodotto che non si limita a piccoli aggiornamenti. Ma che introduce innovazioni sostanziali. Queste riguardano principalmente due aspetti fondamentali per i pieghevoli. Ovvero la batteria e il design. Il tutto con un’attenzione particolare alle compattezza del dispositivo.

Xiaomi Mix Flip 2: design migliorato e ambizioni a livello mondiale

Secondo i primi leak, la principale novità del nuovo Xiaomi MixFlip2 sarà la batteria. Quest’ ultima dovrebbe avere una capacità compresa tra 5.600 e 5.700mAh. Un elemento che segna un notevole miglioramento rispetto alla capacità del modello precedente. Il quale si fermava a 4.780mAh. L’aumento di autonomia è reso possibile grazie all’adozione di batterie al silicio-carbonio. Le quali offrono una densità energetica superiore rispetto alle tradizionali agli ioni di litio. Ciò significa che il nuovo MixFlip 2 sarà in grado di offrire una maggiore durata. Caratteristica fondamentale per chi cerca un pieghevole in grado di affrontare lunghe giornate di utilizzo.

Non è però solo la batteria a subire un miglioramento. Xiaomi ha annunciato che il Mix Flip 2 sarà anche più sottile e leggero del modello precedente. Il quale aveva uno spessore di 7,6mm quando aperto e 16mm da chiuso, con un peso di 192g. La riduzione dello spessore potrebbe sembrare una sfida per un dispositivo con una batteria più grande. Ma l’adozione di soluzioni innovative nel design potrebbe consentire di mantenere le dimensioni contenute senza sacrificare la capacità energetica.

Il Mix Flip 2 sarà distribuito a livello globale. Così da rafforzare ulteriormente l’obiettivo di Xiaomi di posizionarsi al primo posto nel mercato dei pieghevoli. L’azienda cinese punta infatti a sfidare i colossi del settore, come Samsung. La data di lancio e le specifiche complete non sono ancora state rivelate. Tuttavia, è ormai chiaro che il MixFlip2 rappresenta un passo avanti notevole per il marchio nel mondo dei telefoni di fascia alta.