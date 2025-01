La lunga attesa sta per concludersi. Il 28 gennaio sarà il giorno in cui gli italiani potranno finalmente ordinare la nuova FIAT Grande Panda. Dopo la sua presentazione ufficiale nel luglio 2024, il modello ha tardato a raggiungere il mercato. Ciò a causa di problemi tecnici legati al software. Nonostante ciò, la casa automobilistica italiana ha già lanciato il modello elettrico in Paesi come Francia, Belgio, Olanda e Germania. In cui il mercato delle auto elettriche è più sviluppato.

FIAT Grande Panda: la versione 4×4, un sogno ancora da realizzare

In Italia, però, FIAT ha scelto una strategia diversa, dando priorità alla versione ibrida. Questa decisione, come spiegato da Gaetano Thorel, responsabile europeo di FIAT e Abarth, è stata influenzata da valutazioni commerciali. La variante elettrica, infatti, arriverà solo alcune settimane dopo il debutto dell’ibrido. Permettendo al marchio di rispondere meglio alle esigenze dei consumatori. L’arrivo della Grande Panda nelle concessionarie è atteso già per i primi giorni di febbraio. Un dettaglio che aumenta le aspettative attorno a questo modello iconico.

Un elemento che potrebbe ulteriormente arricchire l’offerta della FIAT Grande Panda è il ritorno della celebre versione 4×4. Questo allestimento, che in passato ha rappresentato un simbolo di robustezza e versatilità, non è ancora stato confermato. Thorel ha sottolineato che il progetto dipenderà dalla fattibilità economica e dalla domanda del mercato.

L’eventuale realizzazione di una Grande Panda 4×4 potrebbe avvenire tramite una soluzione tecnologica moderna. Come l’utilizzo di un motore elettrico posteriore per una trazione integrale innovativa, simile a quanto già visto su altri modelli di Stellantis. Per ora però questa configurazione resta un’idea che potrebbe concretizzarsi solo in un secondo momento. Insomma, con la nuova Panda, FIAT si prepara a consolidare la propria posizione nel settore delle auto compatte. Non a caso essa si presenta come una delle vetture più attese del 2025.