Il mondo si prepara ad accogliere un nuovo super computer basato sulle famose GPU Nvidia H200, ad annunciarlo è stato Will Bryk, CEO di ExaAILabs, il nome di questo dispositivo è Exacluster e verrà utilizzato per sviluppare un nuovo motore di ricerca in grado di comprendere le richieste degli utenti in modo più profondo e fornire di conseguenza risultati superiori sia come accuratezza sia per quanto riguarda la quantità di risposte rispetto a Google.

Com’è fatto

Il super computer è composto nello specifico da 18 server, ciascuno di esso è equipaggiato con otto GPU per un totale di 144 GPU, il sistema off offre una potenza di calcolo combinata di circa 570 PetaTOPS, dispone di 20 TB di memoria HBM3E, Ai quali, come se non bastasse, si aggiungono 3456 core CPU, 36 TB di RAM DDR5, 270 TB di storage SSD NVMe.

Un’altra caratteristica decisamente monstre di questo super computer e il consumo energetico che arriva a 100 kW e utilizza un sistema di raffreddamento ad aria standard, il costo complessivo di tutto quanto si aggira attorno ai 5 milioni di dollari, nello specifico 277.777 $ per macchina.

In molti non hanno ben chiaro come abbia fatto l’azienda ad ottenere un prezzo così vantaggioso e allo stesso tempo ad accedere in anticipo al GPU di ultima generazione dell’azienda californiana pensate appunto per l’accelerazione dei calcoli di intelligenza artificiale, allo stesso tempo però l’obiettivo pare abbastanza evidente, ad addestrare reti neurali finalizzate alla creazione di un motore di ricerca innovativo, di conseguenza il goal di questo progetto e riuscire ad ottenere un sistema in grado di elaborare query complesse e restituire risultati decisamente più pertinenti rispetto agli standard attuali.

Se il progetto dovesse avere successo, ovviamente rappresenterà una svolta decisamente significativa in questo campo, dal momento che non solo cambierebbe il concetto di motore di ricerca, ma allo stesso tempo porrebbe le basi per una forte competizione verso Google.