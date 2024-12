FIAT Grande Panda è uno dei nuovi modelli del costruttore automobilistico italiano. Un modello lanciato sul mercato e ordinabile già in alcuni Paesi europei. Tra questi, però, l’Italia non compare ancora tra i Paesi in cui è stato dato ufficialmente il via alle vendite.

Ricordiamo infatti che il costruttore automobilistico aveva deciso di proporre la nuova elettrica in Paesi come Francia e Paesi Bassi nel mese di ottobre. Una mossa iniziale che aveva uno scopo ben preciso, ovvero quello di scegliere alcuni mercati considerati “migliori” per lanciare una nuova EV. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla FIAT Grande Panda.

FIAT Grande Panda: attesa per il lancio in Italia

Ancora attesa per il lancio sul mercato italiano della FIAT Grande Panda. Dopo Francia, Paesi Bassi e Portogallo, il costruttore ha deciso di lanciare questo modello sul mercato automobilistico tedesco. Da poche ore, infatti, la Grande Panda può essere ordinata con prezzi a partire da 24.990 euro.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del modello, non dimentichiamo che la Fiat Grand Panda inizialmente sarà proposta dalla casa automobilistica italiana solamente nella versione con motorizzazione elettrica. Solamente in un secondo momento è previsto l’arrivo della versione Mild Hybrid. Nello specifico, la vettura in versione elettrica ospiterà un motore da 113 CV alimentato da una batteria con capacità di 44 kWh con celle LFP. Per quanto riguarda, invece, l’autonomia, si parla di una capacità pari a 320 km secondo il ciclo WLTP.

Come accennato, il mercato automobilistico italiano deve ancora attendere un po’ di tempo prima di vedere l’arrivo della Grande Panda. Secondo quanto diffuso, probabilmente l’apertura degli ordini sarà avviata a partire da gennaio 2025. Per il costo attualmente sappiamo che il prezzo di partenza dovrebbe essere di circa 25.000 euro. Non si esclude, infatti, che il costo possa rimanere piuttosto invariato rispetto a quello attualmente proposto sul mercato automobilistico tedesco.