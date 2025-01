iPhone 16E compare per la prima volta in immagini reali, eccolo qui

C’è molta curiosità in giro per quanto riguarda il lancio del prossimo dispositivo di Apple che sarà con tutta probabilità iPhone 16E o SE 4. Il nome non è ancora chiaro ma in molti scommetterebbero, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni, che sarà il primo dei due. Le notizie trapelate sul web in queste ore parlano di nuove immagini di unità dummy (ovvero finte) che rappresentano perfettamente lo smartphone in carne ed ossa.

iPhone 16E: il design è ispirato all’iPhone 14

Secondo i leak, iPhone 16E adotterà il corpo dell’iPhone 14, mantenendo però un singolo sensore fotografico posteriore. Le immagini mostrano il dispositivo in due colori: Blue e Midnight/Black, sebbene le varianti finali potrebbero cambiare.

Tra le caratteristiche principali del design troviamo:

Display OLED da 6,1 pollici , che completa la transizione di Apple verso la tecnologia OLED su tutti i suoi iPhone;

, che completa la transizione di Apple verso la tecnologia OLED su tutti i suoi iPhone; La presenza dell’interruttore Ring/Silent sul lato, un elemento rimosso dai modelli di punta a partire dall’iPhone 16;

sul lato, un elemento rimosso dai modelli di punta a partire dall’iPhone 16; Un singolo sensore fotografico posteriore con flash LED.

Specifiche tecniche e miglioramenti significativi

Sul fronte hardware, l’iPhone SE 4 introduce importanti aggiornamenti rispetto al modello precedente:

Fotocamera : il sensore posteriore potrebbe essere da 48 MP , un netto miglioramento rispetto ai 12 MP dell’iPhone SE 3;

: il sensore posteriore potrebbe essere da , un netto miglioramento rispetto ai dell’iPhone SE 3; Batteria : la capacità aumenta da 2018 mAh a 3279 mAh , promettendo un’autonomia significativamente maggiore;

: la capacità aumenta da a , promettendo un’autonomia significativamente maggiore; Processore: il dispositivo dovrebbe montare il chip A18, lo stesso presente negli iPhone 16 e 16 Plus, accompagnato da 8 GB di RAM, garantendo supporto fluido per le funzionalità di Apple Intelligence.

Prezzo e confronto con la concorrenza

Chi ha dato ascolto alle indiscrezioni sino ad ora, ha ben chiaro che il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 500 dollari. In questo modo, iPhone 16E risulterebbe una scelta competitiva nel segmento degli smartphone economici, disturbando di certo i rivali di altre aziende, come lo sono Pixel 8a e il OnePlus 13R. Nonostante l’aumento rispetto ai modelli precedenti, queste migliorie giustificano il costo superiore.