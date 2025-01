Il lancio di Nintendo Switch 2 da parte del colosso giapponese sembra essere imminente. Gli analisti di settore sono concordi nell’indicare che la console portatile sarà annunciata nel corso della settimana e rappresenterà una netta evoluzione rispetto alla precedente generazione.

A sottolineare la vicinanza della presentazione ufficiale ci ha pensato Jeff Grubb, noto personaggio dell’industria videoludica. Durante una conversazione svolta all’interno del podcast Giant Bomb, Grubb ha affermato che le voci del lancio imminente sono vere.

In particolare, si fa riferimento all’indiscrezione lanciata dall’utente NateDrake che indica nel 16 gennaio la data in cui Nintendo presenterà la Switch 2. Stando a quanto detto da Jeff Grubb, questa data è stata indicata da tantissimi addetti ai lavori attivi in diversi continenti.

Nintendo potrebbe presentare Switch 2 nel corso delle prossime ore, il lancio prevederà anche l’annuncio di vari titoli legati a grandi saghe

Ma non è tutto, le fonti internazionali indicano anche il 17 gennaio come probabile giorno in cui Nintendo potrebbe annunciare qualcosa. Una data esclude l’altra ma, in ogni caso, la scelta è limitata a questi due giorni ravvicinati. L’unica nota positiva è che entro la fine della settimana corrente si potrebbe scoprire qualcosa.

A detta di Grubb, le voci su Nintendo Switch 2 si rincorrono da mesi in Inghilterra mentre negli Stati Uniti solo da qualche settimana. Questa fuga di notizie potrebbe aver costretto l’azienda nipponica a correre ai ripari e presentare la console prima che le indiscrezioni possano rovinare la sorpresa.

La presentazione della console potrebbe essere affiancata anche dal lancio dei primi titoli di riferimento, tra cui tante produzioni Nintendo ma non solo. Ci si aspetta anche la conferma di molti titoli di terze parti, tra cui anche nomi molto blasonati legati alle saghe di Assassin’s Creed e Metal Gear.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.