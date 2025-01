La ricarica wireless è pronta per un importante balzo in avanti grazie all’impegno di Samsung. L’ azienda infatti punta a rendere questa tecnologia competitiva con quella cablata. Il nuovo chip S2MIW06 rappresenta il cuore di questa innovazione. Permettendo una velocità di ricarica senza fili fino a 50W. Questo progresso supera nettamente i 15W, attualmente considerati lo standard per i dispositivi compatibili con il protocollo Qi.

Samsung: compatibilità e nuovi orizzonti per la ricarica wireless

Dietro questa trasformazione c’è una strategia ben definita. In quanto Samsung non solo sviluppa tecnologie all’avanguardia, ma collabora anche con il Wireless Power Consortium (WPC). Ovvero l’organismo che regola gli standard per la ricarica wireless. Grazie a questa collaborazione, la casa coreana sta contribuendo allo sviluppo del nuovo protocollo Qi v2.2. Il quale è stato progettato per migliorare velocità e affidabilità. In più, il chip S2MIW06 supporta tutti i principali profili Qi. Dal Baseline Power Profile (BPP) per ricariche base a 5W, all’Extended Power Profile (EPP) per velocità più elevate. Fino al Magnetic Power Profile (MPP), introdotto con il Qi2. Quest’ultimo utilizza magneti per garantire un allineamento perfetto tra telefono e caricatore, evitando problemi come surriscaldamento e inefficienze.

Samsung punta anche a risolvere un problema comune della ricarica senza fili. Ovvero la compatibilità tra dispositivi di produttori diversi. Per questo motivo, l’S2MIW06 è stato testato con una vasta tipologia di caricabatterie, certificati e non. Il tutto con l’obiettivo di offrire un sistema universale e privo di sorprese.

La ricarica wireless è spesso criticata per la sua lentezza e la minore efficienza rispetto a quella cablata. Però, con questi sviluppi, Samsung potrebbe ribaltare la situazione. Arrivando ad offrire velocità e prestazioni capaci di conquistare anche i più scettici. Il futuro della ricarica senza fili sembra finalmente più vicino al livello delle soluzioni tradizionali, aprendo nuovi scenari per i dispositivi mobili.