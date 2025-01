Il prezzo attivato da Amazon per l’acquisto di Motorola Moto G54 non potrebbe essere più basso, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione della vita, acquistare uno smartphone di ottima qualità godendo di uno sconto del 39% rispetto al listino iniziale.

Il prodotto gode di un processore di ottima qualità, octa-cocre che raggiunge una frequenza di clock di 2,2GHz, con GPU IMG BXM-8 256, ed anche una configurazione di base che prevede 8GB di RAM con 256GB di memoria interna, la cui ROM può essere facilmente incrementata con l’ausilio di una microSD, fino ad un massimo di 1TB. Il display è da 6,5 pollici di diagonale, un IPS LCD che comunque può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, ed anche una densità di 405 ppi, il tutto viene impreziosito dalla presenza di 120Hz di frequenza di aggiornamento.

Motorola Moto G54: lo sconto è pazzesco

La promozione che Amazon è stata in grado di attivare per l’acquisto di Motorola Moto G54 è decisamente sorprendente, se considerate che a tutti gli effetti il consumatore può approfittare di uno sconto del 39% automaticamente applicato nella pagina di riepilogo dell’ordine. La spesa non sarà quindi più di 249 euro, come previsto originariamente di listino, ma il consumatore dovrà investire una cifra di soli 152 euro, sempre per uno smartphone no brand con garanzia di 24 mesi. Lo potete ordinare qui.

Osservando meglio le specifiche tecniche dello smartphone ne possiamo apprezzare alcune caratteristiche, tra cui il comparto fotografico di alto livello, che originariamente risulta essere composto da due sensori: un principale da 50 megapixel ed un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, il che porta a godere di un angolo di visione massima di 118 gradi, ed anteriormente di un sensore da 16 megapixel con apertura F2.4.