Anche per questo primo mese dell’anno, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre presso i suoi negozi fisici autorizzati numerose offerte di rete mobile per contrastare la concorrenza. Si tratta infatti di numerose offerte di tipo operator attack, quindi rivolte ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Ci troviamo di fronte a delle proposte piuttosto convenzioni, che hanno un prezzo di partenza di 5,99 euro al mese.

TIM, anche a gennaio 2025 tante super offerte mobile per contrastare i competitors

In questi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha reso disponibile all’attivazione presso i suoi negozi fisici numerose offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, queste ultime sono di tipo operator attack, quindi rivolte principalmente per contrastare i suoi rivali, tra cui i seguenti:

Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia Power, Afinna One, Lyca Mobile, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile o Welcome Full.

Tra le proposte dell’operatore, una delle più convenienti è l’offerta mobile denominata TIM Supreme GPRO. Quest’ultima ha infatti un costo molto basso di appena 5,99 euro al mese. Nello specifico, il suo bundle arriva ad includere fino a 50 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari anche alle reti 5G.

Gli utenti potranno addirittura navigare con una velocità massima pari a 250 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload. Nel bundle dell’offerta sono inoltre inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Ad un euro in più, c’è poi l’offerta TIM Power Iron New. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino ad addirittura 150 GB di traffico dati validi sempre per navigare con le nuove reti 5G. Rimangono poi sempre inclusi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 6,99 euro al mese.