WhatsApp: il vostro partner può spiarvi in segreto, ecco come

Di applicazioni che possono integrare WhatsApp ce ne sono tante ma quando si tratta di spionaggio il tema diventa sempre molto delicato. Ricordiamo infatti che proprio questa pratica è stata debellata dall’applicazione colorata di verde diversi anni fa, quando esistevano delle piattaforme esterne che riuscivano ad entrare addirittura nelle conversazioni degli utenti, previo pagamento mensile o settimanale.

Ad oggi l’applicazione che consente tutto ciò è solo una ma senza entrare nelle conversazioni, ma solo permettendo allo spione di turno di scoprire gli orari di accesso e di uscita di un altro utente da WhatsApp. Il nome è quello di Whats Tracker.

Come funziona Whats Tracker per spiare su WhatsApp

Una volta scaricata e installata, Whats Tracker consente di selezionare i numeri di telefono da tenere sotto controllo. L’app registra gli orari precisi in cui un determinato contatto effettua l’accesso o si disconnette da WhatsApp, generando un report giornaliero con tutte le informazioni raccolte.

Whats Tracker è un’app gratuita e talvolta presente direttamente sul Google Play Store. Tuttavia, in alcune occasioni potrebbe non essere disponibile su questo store ufficiale. In tal caso, è possibile scaricare l’app tramite file APK da fonti web affidabili. L’app è compatibile esclusivamente con dispositivi Android, poiché iOS non consente l’installazione di app al di fuori dell’App Store.

Aspetti legali e considerazioni

L’app è legale poiché non viola la crittografia end-to-end di WhatsApp né accede ai messaggi privati. Nonostante ciò è innegabile che l’utilizzo di strumenti simili richieda una certa cautela etica, poiché monitorare l’attività online di una persona senza il suo consenso può risultare invasivo. È importante usare questi strumenti con responsabilità e nel rispetto della privacy altrui.

Whats Tracker offre quindi un modo per osservare le attività online su WhatsApp in maniera semplice, ma è essenziale considerare sempre riservatezza e rispetto per chi viene monitorato durante la giornata.