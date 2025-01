La Tesla Model Y Juniper si presenta con un design completamente aggiornato, puntando su aerodinamica ed efficienza. Il frontale è stato ridisegnato, con una nuova firma luminosa ispirata al Cybertruck. Sottili LED collegati da una striscia luminosa rendono il look unico. Anche il paraurti anteriore è stato rivisto per migliorare la resa aerodinamica. Le dimensioni del SUV sono leggermente cresciute, aumentando la lunghezza a 4.797 mm. Dettagli come la nuova telecamera integrata nel paraurti anteriore migliorano l’esperienza di parcheggio e supportano l’Autopilot. Anche il posteriore è stato ritoccato. I gruppi ottici a forma di C, uniti da una barra luminosa con il lettering TESLA, conferiscono un tocco elegante e moderno. Ma cosa cambia realmente nell’esperienza di guida? Tesla ha ottimizzato sospensioni, ruote e pneumatici. Risultato? Una guida più fluida e silenziosa. La Model Y non è solo un’auto elettrica, ma una vera esperienza di mobilità sostenibile.

Interni più confortevoli e prestazioni migliorate per la Tesla Juniper

Gli interni riflettono il lavoro fatto sulla Tesla Model 3. Vetri acustici riducono poi il rumore esterno, mentre l’illuminazione ambientale personalizzabile crea un’atmosfera unica. I nuovi sedili ventilati garantiscono maggiore comfort, e quelli posteriori sono ripiegabili elettricamente. La plancia, rivestita in tessuto, ospita un nuovo schermo da 15,4 pollici, perfetto per gestire l’infotainment. Le prestazioni non deludono. La versione RWD accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, mentre la Long Range raggiunge i 4,3 secondi. L’autonomia dichiarata, calcolata secondo il ciclo cinese CLTC, arriva a 719 km per la Long Range. Le batterie LFP supportano ricariche rapide fino a 250 kW.

Per ora non è disponibile una versione Performance, ma Tesla potrebbe introdurla in seguito. In Cina, la serie di lancio è proposta a 263.500 yuan, circa 34.900 euro. Quando arriverà in Europa? Ancora non è chiaro, ma l’attesa promette di essere ricompensata. La Tesla Model Y con la sua nuova versione appena lanciata, riuscirà a trovare posto tra i SUV elettrici vincendo sulla concorrenza? Sicuramente innovazione, design e prestazioni, aspetti tipici ormai delle Model Tesla, conferiscono al modello un certo appeal.