DJI Flip è un drone che vuole rivoluzionare completamente la portabilità dei prodotti di questo tipo, adattandosi perfettamente alle esigenze dei singoli consumatori, si tratta di un drone compatto, pesa appunto 249 grammi, dotato di paraeliche, che riesce a scattare ottime istantanee con il sensore CMOS da 1/1,3″, registrando anche video in 4K.

L’utilizzo è sempre sicuro con le paraeliche integrate, così da evitare lesioni personali o danni al drone, realizzate con filo in fibra di carbonio leggero e resistente, il cui peso (della struttura) è solamente 1/60 delle classiche protezioni in policarbonato, ma senza inficiare sulla stabilità e sicurezza. Il peso di 249 grammi permette all’utente di utilizzarlo senza patentino, risulta essere leggero e compatto, con possibilità di utilizzarlo anche senza radiocomando (come il DJI Neo), data la presenza di un pulsante, e specifiche modalità apposite, presente sul corpo del drone stesso.

Il sensore permette di realizzare scatti a 48 megapixel, è una fotocamera CMOS da 1/1,3″ e doppio ISO nativo, con apertura F1.7 e pixel 4-in-1 da 2,4 micrometri. Negli scatti si può attivare lo zoom digitale fino a 4x, con funzione SmartPhoto per combinare immagini HDR con riconoscimento della scena e simili. I video, anch’essi HDR, possono essere registrati al massimo fino in 4K a 60fps, supportando la registrazione in slow motion in 4K a 100fps, con modalità colore D-Log M a 10 bit.

DJI Flip: specifiche e il prezzo di vendita

La batteria garantisce una autonomia fino a 31 minuti, i sensori sono presenti anteriormente con frenata automatica, se acquistata la versione con stazione di ricarica, è possibile ricarica fino a due batterie contemporaneamente. La sua caratteristica principale è la possibilità di ripiegarlo su sé stesso, così da limitare di molto l’ingombro durante il trasporto.

Tutto questo ad un prezzo di partenza di 649 euro, che sale a 789 euro con la variante Fly More Combo, con incluse 3 batterie, la custodia per il trasporto ed alcuni accessori.