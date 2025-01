Realme continua a sorprendere il mercato degli smartphone. La recente novità presentata dall’azienda è il nuovo Realme 14 Pro Plus. Di recente sono state diffuse le prime caratteristiche tecniche riguardo suddetto dispositivo di fascia alta. Secondo quanto emerso lo smartphone Realme conferma l’impegno dell’azienda nel proporre prodotti innovativi a prezzi competitivi.

Realme 14 Pro Plus: le caratteristiche tecniche diffuse

Il design dello smartphone unisce eleganza e funzionalità. Presenta un display OLED da 6,83 pollici. Con risoluzione di 2.800×1.272 pixel. Inoltre, dispone di refresh rate di 120 Hz e alla luminosità massima di 1.500 nit. Elementi che forniscono un’esperienza visiva immersiva. Inoltre, presenta un rivestimento in Gorilla Glass 7i. È presente anche un sensore per le impronte digitali integrato sotto lo schermo.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza del Realme 14 Pro Plus. La fotocamera principale è da 50MP. Con sensore Sony IMX896. Inoltre, è presente la stabilizzazione ottica. Il teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x amplia le possibilità creative. Inoltre, c’è una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP. Sul lato frontale è disponibile una camera da 32MP.

Il dispositivo presenta uno Snapdragon 7s Gen 3. Quest’ultimo è supportato da 12GB di RAM. La memoria interna risulta particolarmente ampia. Per il dispositivo sono disponibili le versioni da 256GB e 512GB. La sua batteria da 6.000 mAh. Elemento che garantisce un’autonomia prolungata. Inoltre, è disponibile il supporto per la ricarica cablata da 80W. Infine, lo smartphone ha ottenuto la certificazione IP68/IP69.

Lo smartphone Realme è disponibile nelle eleganti colorazioni Sea Rock Grey e Gilded White. Quest’ultima è in grado di cambiare tonalità in base alla temperatura. Il prezzo di lancio in Cina è di circa 344€ per la versione da 12+256 GB. Mentre si passa a 370€ per quella da 12+512 GB. In Europa, ci si aspetta un prezzo più elevato. Quest’ultimo potrebbe essere potenzialmente vicino ai 600€. Non resta che aspettare il lancio ufficiale del dispositivo per scoprire l’effettivo prezzo.