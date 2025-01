Honor è pronta ad innovare il settore dei dispositivi mobili. Ciò grazie al lancio imminente del suo nuovo top di gamma. Si tratta del Magic7 Pro. A pochi giorni dall’evento ufficiale, Unieuro sembra aver involontariamente anticipato alcuni dettagli chiave del dispositivo. Incluso il prezzo. Secondo quanto emerso, il dispositivo sarà disponibile a 1.299€. Inoltre, lo smartphone verrò presentato in due colorazioni. Ovvero bianco e nero.

Honor Magic7 Pro: i dettagli emersi prima del lancio

Il nuovo flagship promette prestazioni di altissimo livello. Ciò grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Per la configurazione di memoria sappiamo che includerà almeno 12 GB di RAM e 512 GB di storage. La scheda tecnica è arricchita da un display 8T LTPO OLED da 6,8 pollici. In grado di raggiungere luminosità pari a 5.000nit.

Un’ulteriore curiosità riguarda la batteria. Secondo quanto rivelato da Unieuro per la versione nera quest’ultima avrà capacità di 5.820 mAh. Mentre per quella bianca si parla di 5.270 mAh. Tale discrepanza ha sollevato dubbi sulla veridicità del dato. Suggerendo la possibilità che si tratti di un errore verificato durante la trascrizione.

Importante è anche il comparto fotografico dell’Honor Magic7 Pro. La fotocamera anteriore da 50MP offre registrazioni video fino a 4K a 60fps. Mentre il modulo posteriore combina tre sensori. Una principale da 50MP con apertura variabile. E stabilizzazione ottica (OIS). Inoltre, presenta un teleobiettivo periscopico. Quest’ultimo è da 200MP e presenta un zoom ottico 3x. Insieme ad un ultra-grandangolare da 50MP con funzionalità macro.

Non mancano innovazioni nel campo della sicurezza. Il sensore di impronte digitali è ad ultrasuoni 3D. Inoltre, è presente lo sblocco facciale tridimensionale. Sul fronte della connettività, il dispositivo supporta 5G, comunicazione satellitare, WiFi 7, Bluetooth 4, NFC, infrarossi e GPS. Con tali caratteristiche, Honor Magic7 Pro si preannuncia come uno dei dispositivi più innovativi del 2025. Non resta che attendere il suo arrivo per scoprire come il dispositivo si inserirà nel settore smartphone.