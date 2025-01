Il lancio italiano di Honor Magic7 Pro, previsto per il 15 gennaio, si avvicina sempre di più e sullo sfondo cominciano a muoversi le voci su altri smartphone del marchio cinese. Si parla, ovviamente, della serie Honor 400. Sorprendentemente, poi, le indiscrezioni su questa nuova generazione circolano a breve distanza dal lancio della famiglia Honor 300 sul mercato cinese, a inizio dicembre, non deve sorprende: i ritmi di rilascio per questa serie sono particolarmente serrati, basti pensare che gli Honor 200 avevano debuttato lo scorso maggio in patria, per arrivare poi da noi a giugno.

Ecco cosa sappiamo a riguardo

Premesso quanto citato rispetto a ciò che conosciamo attualmente, entriamo nel merito dei rumor. Le voci arrivano dalla Cina, e anticipano che su Honor 400 dovremmo trovare una batteria impressionante, con una capienza di ben 7.000 mAh. Inoltre, le indiscrezioni riferiscono anche un dettaglio relativo al design: il frame di Honor 400 dovrebbe infatti essere metallico. Considerando le tempistiche con cui il brand aggiorna la serie, ovvero circa ogni sei mesi, per quanto riguarda il lancio le ipotesi portano a giugno. La gamma dovrebbe includere, salvo sorprese, tre modelli: Honor 400, Honor 400 Pro e Honor 400 Ultra.

Honor ha iniziato splendidamente il 2025, ma ha anche chiuso un 2024 eccezionale, l’incremento delle vendite del 50% registrato nel mese di dicembre a livello globale è la dimostrazione di come dopo la scissione da Huawei la società guidata dal CEO Zhao Ming sia tornata ad avere una connotazione internazionale, assumendo un ruolo di prim’ordine anche al di fuori dei confini nazionali. Si tenga presente che nell’ultimo mese del 2024 le vendite internazionali hanno rappresentato la metà dei ricavi totali.

I dati comunicati di fine anno evidenziano una crescita importante, i forti investimenti in atto soprattutto nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa sono una prova delle ambizioni della società. Zhao Ming si è soffermato sulla crucialità delle nuove soluzioni AI e delle innovazioni hardware e software: un chiaro esempio della direzione verso cui l’azienda si sta muovendo è lo sviluppo di MagicOS 9.0, sistema operativo basato su Android 15 con intelligenza artificiale integrata reso disponibile in versione stabile lo scorso mese. Insomma, si va a gonfie vele fra le file dell’Honor.