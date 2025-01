Google Foto introduce due nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza degli utenti nell’organizzazione e condivisione delle immagini. L’aggiornamento, già in fase di distribuzione, punta a semplificare la gestione delle librerie fotografiche e a rendere più immediata la condivisione con amici e familiari.

Nuova funzione di “Raggruppamento automatico”

La prima novità è il raggruppamento automatico delle foto, che utilizza l’intelligenza artificiale per organizzare le immagini in base a luoghi, eventi o persone. Questa funzione, accessibile direttamente dalla schermata principale di Google Foto, permette agli utenti di trovare facilmente i ricordi legati a specifici momenti.

Ad esempio, le foto scattate durante una vacanza o un evento speciale vengono automaticamente raccolte in un album dedicato, con suggerimenti per aggiungere dettagli come date e titoli.

Questa funzionalità non solo semplifica l’organizzazione, ma aiuta anche a riscoprire momenti che potrebbero essere stati dimenticati nella libreria. La seconda novità riguarda gli album dinamici condivisi, una funzione che consente di creare album collaborativi con aggiornamenti in tempo reale.

Gli utenti possono aggiungere persone specifiche come collaboratori, che potranno caricare e visualizzare nuove immagini automaticamente. Questo strumento è particolarmente utile per gruppi o famiglie che vogliono condividere foto di eventi come viaggi, compleanni o feste, senza dover inviare immagini manualmente. L’album dinamico può essere configurato per includere automaticamente le foto di determinate categorie o tag, come volti riconosciuti dall’AI o luoghi specifici.

Con queste novità, Google Foto diventa ancora più intuitivo e versatile, rispondendo alle esigenze di organizzazione e condivisione degli utenti moderni. L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi di gestione delle immagini è un chiaro segnale dell’impegno di Google nel migliorare l’esperienza utente.

Le due nuove funzionalità sono in fase di rollout globale e saranno disponibili su dispositivi Android, iOS e desktop entro la fine di gennaio 2025. Gli utenti possono accedere alle nuove opzioni aggiornando Google Foto all’ultima versione tramite il Play Store o l’App Store.