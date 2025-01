Il Jet Propulsion Laboratory (JPL), celebre centro di ricerca della NASA ai piedi delle montagne di San Gabriel, vicino Los Angeles, si trova in una situazione delicata a causa dell’Eaton Fire. Questo incendio, scoppiato il 7 gennaio ad Altadena, ha già devastato oltre 400 ettari di territorio, secondo il California Department of Forestry and Fire Protection (CalFire). Fortunatamente, il laboratorio non ha subito danni diretti dalle fiamme, anche se il vento ha causato alcuni problemi minori. Tuttavia, il fuoco si sta avvicinando pericolosamente, costringendo centinaia di dipendenti del JPL a evacuare le loro case, con molti che purtroppo le hanno già perse.

Il JPL minacciato dagli incendi californiani

La direttrice del JPL, Laurie Leshin, ha condiviso un aggiornamento su X (ex Twitter), spiegando che il laboratorio è chiuso, eccetto per il personale d’emergenza. Ha ringraziato i team sul campo e invitato tutti a restare al sicuro: “Nessun danno da incendio al momento (solo qualche danno da vento), ma il fuoco è molto vicino. Centinaia di nostri dipendenti sono stati evacuati e molti hanno perso le loro case. Vi preghiamo di tenerci nei vostri pensieri.”

Il JPL, gestito dal California Institute of Technology (Caltech) e finanziato dalla NASA, è un pilastro nell’esplorazione spaziale, responsabile di missioni iconiche come i rover marziani Perseverance e Curiosity e della recente missione Europa Clipper. La chiusura temporanea sottolinea la vulnerabilità di un luogo così importante, minacciato da eventi naturali sempre più intensi.

L’Eaton Fire non è un caso isolato. Nella stessa area, il Palisades Fire sta devastando Pacific Palisades, spinto da venti record che complicano ulteriormente la situazione. Questi incendi riflettono una realtà sempre più comune: l’impatto della crisi climatica, con eventi estremi che diventano più frequenti e devastanti.

A peggiorare le cose, il JPL ha affrontato un anno difficile anche sul fronte economico. Nel 2024, due cicli di licenziamenti hanno ridotto del 13% il personale, un duro colpo per uno dei centri più innovativi al mondo. Nonostante queste difficoltà, il laboratorio resta un simbolo di eccellenza scientifica. Ora, però, l’attenzione è tutta sulla sicurezza delle persone e sulla protezione delle infrastrutture. Speriamo di poter presto condividere notizie più rassicuranti.