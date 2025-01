Il 2024 si è concluso con un bilancio più che positivo per TimCook, il celebre CEO di Apple. L’azienda ha reso noto, nel suo consueto rapporto annuale, che Cook ha guadagnato 74,6 milioni di dollari. Con un aumento rispetto ai 63,2 milioni registrati nel 2023. Questa cifra però, pur considerevole, è ancora lontana dai 99 milioni ottenuti nel 2022. A tal proposito, una decisione condivisa con il Consiglio di Amministrazione ha portato a contenere la retribuzione. Bilanciando i compensi complessivi dopo i risultati eccezionali del 2022.

Tim Cook: la distribuzione della ricchezza tra i vertici di Apple

Il pacchetto retributivo di Cook comprende diverse componenti. Tra cui uno stipendio base di 3 milioni di dollari, rimasto invariato, e ben 58milioni provenienti da premi in azioni. A questi si aggiungono 12 milioni in bonus legati ai successi aziendali e 1,5milioni in compensazioni extra. Queste ultime includono vantaggi come il piano pensionistico, l’assicurazione sulla vita e costi di viaggio in jet privati. Un servizio richiesto per ragioni di sicurezza sia per scopi lavorativi che personali. Nonostante il target iniziale di 59milioni fissato dall’azienda, le performance di Apple hanno permesso al suo leader di superare tale obiettivo.

Ma non è stato solo Tim Cook a beneficiare di guadagni notevoli. Infatti, anche altri dirigenti di spicco della multinazionale hanno percepito compensi importanti nel corso del 2024. Figure come il CFO Luca Maestri, la responsabile legale Kate Adams, la vicepresidente per le risorse umane Deirdre O’Brien e il COO Jeff Williams hanno incassato ciascuno 27,2milioni di dollari. Uno scenario che dimostra come l’azienda premi in modo considerevole il contributo dei suoi alti dirigenti.

Dunque mentre la retribuzione di Cook suscita curiosità e talvolta dibattiti, essa, in realtà, riflette i risultati straordinari ottenuti da Apple sotto la sua guida. La strategia del CEO ha infatti permesso di mantenere Apple al vertice del mercato tecnologico. Ma ha anche reso la compagnia un modello di successo a livello mondiale, attraverso un equilibrio tra innovazione e profitti.