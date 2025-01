Apple è intervenuta riguarda una spinosa questione che ha coinvolto Siri. Nello specifico, l’azienda di Cupertino ha smentito alcune voci. Quest’ultime riguardavano la possibilità che Siri utilizzi le registrazioni delle conversazioni private degli utenti. Per poi utilizzarle per fini pubblicitari. Apple assicura che i dati raccolti da Siri non sono mai stati venduti a terze parti. Inoltre, ha confermato il proprio impegno verso la privacy.

Apple interviene in difesa di Siri

Tutto ha avuto inizio con un episodio del 2019. Un’inchiesta del The Guardian aveva rivelato che alcuni dipendenti esterni di Apple, o “contractor”, analizzavano registrazioni anonime di Siri. Alcune delle quali contenevano dettagli sensibili. La scoperta aveva suscitato preoccupazione per la sicurezza dei dati degli utenti. Alimentando le speculazioni sul fatto che l’assistente vocale potesse essere usato “impropriamente”. Come strumento per il targeting pubblicitario.

In risposta alle preoccupazioni sollevate, Apple ha introdotto modifiche importanti alle proprie politiche. Secondo quanto riportato, le informazioni vengono salvate solo se gli utenti forniscono il loro consenso. Inoltre, anche in tal caso, si garantisce che i dati vengono usati solo per migliorare il servizio. Garantendo così che tutte le informazioni raccolte siano al sicuro.

La questione ha sollevato un dibattito più ampio. Quest’ultimo riguarda il tema della privacy digitale. In particolare sull’uso delle informazioni personali da parte delle grandi aziende. È ormai noto che, non solo Siri, ma anche altre piattaforme sono state accusate in passato di raccogliere dati privati per fini pubblicitari.

Oggi trasparenza e sicurezza sono al centro dei diversi dibattiti. A tal proposito, la reazione di Apple riflette l’importanza di sviluppare tecnologie che rispettino la privacy degli utenti. L’azienda ha promesso di continuare a migliorare i propri sistemi. Al fine di garantire che l’assistente vocale Siri resti un servizio che tutela i diritti individuali. Ponendo la privacy come un principio cardine delle proprie politiche aziendali.