VLC Media Player ha nuovamente dimostrato la sua leadership nel settore. Nel dettaglio, l’azienda ha annunciando una rivoluzionaria funzionalità durante il CES 2025. Si tratta dei sottotitoli generati in tempo reale tramite intelligenza artificiale. Lo storico software open-source ha raggiunto l’impressionante traguardo di 6 miliardi di download in tutto il mondo. Un risultato che testimonia la fiducia e l’apprezzamento degli utenti per un lettore multimediale. La nuova funzionalità sfrutta avanzati modelli di intelligenza artificiale open-source in esecuzione direttamente sui dispositivi degli utenti.

VLC: novità interessanti in arrivo

Il nuovo approccio elimina la necessità di connessioni a internet o servizi cloud. Garantendo non solo una maggiore tutela della privacy, ma anche un accesso più ampio a tale tecnologia. Gli utenti potranno beneficiare di sottotitoli generati automaticamente per qualsiasi contenuto video. Senza richiedere potenti configurazioni hardware. Inoltre, la capacità di tradurre i sottotitoli in diverse lingue apre nuove opportunità sia per gli studenti di lingue straniere.

VideoLAN non ha ancora fornito una data ufficiale di rilascio o i requisiti tecnici dettagliati per tale funzione. La presentazione al CES, però, ha suscitato grande interesse nel pubblico e tra gli addetti ai lavori. Tale passo avanti sottolinea come VLC continui a innovare restando fedele alla propria missione di offrire strumenti gratuiti, senza pubblicità e rispettosi della privacy.

Nonostante la crescita esponenziale dei servizi di streaming, VLC mantiene una solida base di utenti attivi. Un numero che con il tempo continua ad aumentare. Secondo il presidente di VideoLAN, Jean-Baptiste Kempf, tale successo è frutto di una filosofia specifica. Quest’ultima mette al centro l’utente. Inoltre, punta tutto sull’accessibilità e sull’innovazione costante. Con l’introduzione dei sottotitoli in tempo reale basati su intelligenza artificiale, VLC conferma ancora una volta il suo ruolo. L’azienda, infatti, è da sempre pioniere nel panorama dei software multimediali. Un ruolo che continua a detenere nonostante il tempo che passa.