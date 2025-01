Uno sconto davvero da non perdere coinvolge un prodotto di casa Samsung, stiamo parlando dell’ottimo Galaxy Tab S9 Fe, tablet di fascia media, che finalmente può essere acquistato dal pubblico italiano con un risparmio assolutamente degno di nota, proprio per la sua capacità di garantire ottime performance, anche grazie alla compatibilità con la S Pen di Samsung stessa.

La variante che trovate in promozione in questi giorni prevede un display da 10,9 pollici di diagonale, un TFT LCD, con colori estremamente precisi e dettagliati, nitidi e ben definiti, che viene mosso dal procezsore Samsung Exynos 1380, il quale è disponibile con configurazione da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (a suo modo espandibile con l’utilizzo di una microSD esterna).

Amazon da sogno: la promozione è da pazzi

Nell’osservare la promozione disponibile su Amazon notiamo subito una cosa, all’interno della confezione, oltre al cavo USB-C, è presente anche l’alimentatore per il collegamento alla presa a muro. Una caratteristica assolutamente da non sottovalutare, in quanto ultimamente è stato rimosso da qualsiasi scatola. Il prezzo consigliato del set qui descritto sarebbe di 549 euro, ma Amazon ha deciso di applicare uno sconto del 36%, così da poter scendere fino a 349 euro, godendo di uno sconto inaspettato di appunto 200 euro. Premete qui per ordinarlo.

Tra le varie altre caratteristiche degne di nota non possiamo non parlare della sua certificazione IP68, per la resistenza ad agenti atmosferici ed acqua, sistema operativo Android 13, con possibilità ovviamente di installare tutte le major release successive già presenti sul mercato, oltre ad una batteria da 8000mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, in quanto permette di godere delle sue prestazioni per diversi giorni, prima di dover ricorrere alla ricarica.