La nuova promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni è destinata sicuramente a far parlare di sé, poiché gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno degli sconti migliori di sempre, applicato direttamente sulla soundbar Hisense, oggi in vendita a soli 99 euro.

Il modello di cui vi parliamo è strettamente sempre lo stesso, già visto in precedenti articoli, si tratta della Hisense HS2100, una soundbar a 2 canali con una potenza massima di 240W, che viene allo stesso tempo corredata con la presenza di un subwoofer esterno da posizionare ovunque vogliate, grazie al collegamento wireless tra le due componenti. Il prodotto è perfettamente compatibile con Dolby Digital e DTS Virtual:X, così da poter godere della migliore tecnologia possibile, senza vincoli particolari.

Soundbar Hisense: la promozione su Amazon

Un risparmio assolutamente degno di nota per un prodotto comunque più che valido, il modello in questione, che ricordiamo è l’Hisense HS2100, avrebbe un prezzo consigliato di 123,18 euro, ma in questo periodo Amazon ha deciso di abbassare notevolmente la spesa, fino a raggiungere il valore finale di soli 99 euro (circa il 20% di sconto). Ordinatelo qui.

Il prodotto gode di una buonissima connettività, sia fisica che wireless, che gli permette a tutti gli effetti di collegarsi sia tramite HDMI, che USB o AUX, ma anche via bluetooth. Quest’ultima caratteristica è capace di renderla a tutti gli effetti uno speaker, così da poter trasmettere direttamente la propria musica preferita, anche senza necessariamente essere costretti ad accendere il televisore (in modalità standalone per intenderci). Disponibile solamente nella colorazione nera, presenta generalmente materiali di ottima qualità, resistenti ed affidabili anche sul lungo periodo, considerando un utilizzo prolungato nel tempo, in ogni ambiente.