Samsung ha annunciato al CES 2025 che la sua divisione display ha sviluppato una nuova generazione di schermi MicroLED progettati specificamente per smartwatch. Questa tecnologia, già utilizzata nei televisori premium, promette di rivoluzionare il mercato degli orologi intelligenti grazie a una qualità visiva superiore e un’efficienza energetica avanzata.

Cosa sono i display MicroLED

I display MicroLED sono costituiti da diodi luminosi microscopici che emettono luce in modo autonomo, eliminando la necessità di retroilluminazione. Rispetto agli attuali pannelli AMOLED, offrono:

Luminosità superiore: ideale per una migliore visibilità sotto la luce solare;

Colori più vividi e un contrasto eccezionale, con neri assoluti;

Maggiore efficienza energetica, prolungando la durata della batteria;

Durata più lunga grazie alla resistenza ai fenomeni di burn-in, tipici degli schermi OLED.

Samsung ha confermato che i primi smartwatch a integrare i display MicroLED saranno il prossimo Galaxy Watch Ultra2 e i modelli della linea Galaxy Watch8, previsti per il lancio entro la fine del 2025. Questi dispositivi beneficeranno di schermi più sottili e leggeri, con una migliore esperienza visiva per le notifiche, l’uso di app e il monitoraggio della salute.

Il Galaxy Watch Ultra2 sarà il modello di punta, pensato per utenti che cercano un orologio premium con funzionalità avanzate e design robusto. La tecnologia MicroLED potrebbe diventare un elemento distintivo per differenziarlo dai competitor.

L’introduzione dei display MicroLED migliorerà non solo l’esperienza visiva, ma anche la durata della batteria degli smartwatch. Grazie alla maggiore efficienza energetica, gli utenti potranno godere di un’autonomia estesa, una caratteristica sempre più richiesta per dispositivi indossabili.

Questa tecnologia aprirà anche nuove possibilità per il design degli smartwatch, con cornici ancora più sottili e una migliore integrazione con altre funzioni, come il monitoraggio della salute e il fitness. Samsung punta a consolidare la sua leadership nel mercato degli smartwatch premium, sfidando rivali come Apple, che utilizza pannelli OLED di nuova generazione. L’adozione della tecnologia MicroLED potrebbe estendersi anche ad altri segmenti, come smartphone e tablet, nei prossimi anni, segnando un cambiamento significativo nell’industria dei display.