Google ha introdotto nuove opzioni per la gestione delle funzioni intelligenti in Google Workspace, offrendo agli utenti un controllo più diretto e trasparente sulle impostazioni che governano le funzionalità avanzate della piattaforma. Questi miglioramenti, annunciati all’inizio del 2025, mirano a rendere l’esperienza più personalizzabile e rispettosa della privacy.

Cosa sono le funzioni intelligenti di Google Workspace

Le funzioni intelligenti di Google Workspace includono strumenti basati su intelligenza artificiale per semplificare la gestione di email, documenti e altri contenuti. Tra le principali troviamo:

Suggerimenti automatici di completamento in Gmail e Google Docs ;

e ; Classificazione e raggruppamento automatico delle email in Gmail ;

; Suggerimenti per calendari e riunioni, basati sulle abitudini dell’utente.

Queste funzionalità migliorano l’efficienza lavorativa, ma richiedono l’elaborazione di dati personali per funzionare in modo ottimale. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti di Google Workspace potranno gestire facilmente queste impostazioni attraverso un’interfaccia rinnovata e intuitiva. Tra le novità:

Un unico pannello di controllo, accessibile direttamente da Gmail o Google Drive, per attivare o disattivare le funzioni intelligenti;

Descrizioni dettagliate delle impostazioni, che spiegano come vengono utilizzati i dati personali e come influenzano l’esperienza utente;

Opzioni granulari, che consentono di selezionare quali funzioni abilitare o disabilitare, adattandole alle proprie esigenze;

Queste modifiche sono progettate per offrire una maggiore trasparenza e semplificare la personalizzazione delle funzionalità.

Google ha dichiarato che questo aggiornamento fa parte del suo impegno per migliorare la trasparenza dei dati e offrire agli utenti un controllo maggiore su come vengono utilizzati. Le nuove impostazioni si allineano con le normative globali sulla privacy, come il GDPR in Europa, garantendo che gli utenti possano utilizzare Google Workspace in modo consapevole e sicuro.

Inoltre, queste opzioni permettono di bilanciare l’efficienza delle funzioni intelligenti con il rispetto per la privacy, lasciando all’utente la decisione finale su come configurare la piattaforma.

Le nuove impostazioni sono in fase di rollout e saranno disponibili globalmente entro il primo trimestre del 2025. Gli amministratori di Google Workspace potranno anche gestire queste opzioni a livello aziendale, assicurando che le configurazioni siano in linea con le politiche interne delle organizzazioni.

Con questo aggiornamento, la compagnia di Mountain View mira a migliorare l’esperienza di Workspace, rendendo la piattaforma più flessibile e adatta a una vasta gamma di utenti, dai singoli professionisti alle grandi aziende.