Oppo A40 è a tutti gli effetti uno smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo in circolazione, un prodotto che riesce a spingere il consumatore verso il massimo risparmio possibile, ed allo stesso tempo gli garantisce la possibilità di godere di ottime prestazioni, oltre ad una versatilità quasi estrema.

Osservando da vicino le specifiche tecniche possiamo notare prima di tutto la presenza di un display da 6,67 pollici, un IPS LCD con risoluzione di 720 x 1604 pixel, che si espande con un refresh rate che può raggiungere i 90Hz, ma soprattutto ben 16 milioni di colori, per una completezza pressoché unica nel proprio genere. L’attenzione viene posta da parte di Oppo anche verso il comparto fotografico, poiché nella parte posteriore sono presenti due sensori: principale da 50 megapixel e secondario da 2 megapixel, mentre anteriormente spicca la presenza di un sensore da 5 megapixel.

Oppo A40: una promozione inaspettata su Amazon

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere in fase d’acquisto è decisamente conveniente, infatti in questi giorni Oppo A40 non costerà più 179 euro, come previsto originariamente di listino, ma viene ridotto del 22%, fino a scendere a soli 139,99 euro, con un risparmio di 40 euro. Il prodotto viene commercializzato nelle sue più classiche condizioni di vendita, con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che essere no brand. Collegatevi qui per acquistarlo.

Il processore è di casa Qualcomm, stiamo parlando dello Snapdragon 6s Gen 1, con una GPU Adreno 610, ma anche una configurazione che prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, quest’ultimi espandibili tramite l’ausilio di una microSD fino ad un massimo di 1TB. Da notare comunque che lo smartphone integra una batteria da 5100mAh, più che capiente per la maggior parte degli utilizzi.